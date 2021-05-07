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Safranbolu'da kaza: Yaralılar var

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-07 01:10:00 -
Safranbolu'da kaza: Yaralılar var

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde 4 kişi yaralandı.

Selçuk Emre Gündüz'ün kullandığı 78 AAD 756 plakalı otomobil ile Yusuf Furkan Gül yönetimindeki 78 AAK 272 plakalı otomobil, Emek Mahallesi Muradiye Caddesi üzerinde çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile Gül'ün kullandığı otomobildeki Ayşegül ve Hümeyra Kibar yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bir süre trafiğe kapanan cadde, araçların kaldırılması ile tekrar açıldı.

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