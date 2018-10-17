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Safra taşının tek çaresi ameliyat

Safra kesesi taşının sancısı çok berbattır, ilâcı yoktur. Yatarsınız masaya. Hekimler grafikte görüldüğü gibi endeskop ile ağızdan girip ta keseye kadar gider, hem kanaldaki hem kesedeki taşlar alır.

17 Ekim 2018 Çarşamba 15:08
Safra taşının tek çaresi ameliyat

Taş sancısının çaresi ameliyat

Safra taşı; karaciğerde yapılan safranın kimyasal yapısının bozulması sonunda safra kesesinde veya safra kanallarında birikerek sertleşmesi ile oluşur. Önce çamur şeklindedir. Çamur zamanla sertleşerek safra taşı şeklini alır. Genellikle safra kesesinde oluşur. Bazı hastaların da safra kanallarında.. Ama bu oran %10’dur. Izdırap verici ağrısı vardır.

Bizde sık görülen bir hastalıktır. 40 yaşını geçkin, şişman ve doğum yapmış hanımların %10-15’inde safra kesesinde taş oluyor.

Neden oluyor?

Sebep çeşitli olduğu kadar, “kesin şu” demek mümkün değil.

Özellikle yemeklerden sonra hazımsızlık, karında şişkinlik, geğirme, karın ağrısı yapar. Karın ağrısı sağ tarafta daha çoktur ve kürek kemiğinin altına kadar vurabilir. Safra, yağlı yemekleri sindirmek için gerekli olan bir salgıdır. Çikolata, yumurta ve yağlı-kızartmalı yiyeceklerden başka yağlı yemeklerden sonra şikâyetlerin artması bu yüzdendir.

Sarılık, ateş, ani başlayan ve geçmeyen şiddetli karın ağrısı halinde safra kesesinde iltihap ihtimali düşünülür.

Sessiz hayati tehlike!

Bazen safra kesesindeki taşlar yıllarca ve hatta ömür boyu sessiz, hiçbir şikayete yol açmadan kalabilir. Yani hiçbir huzursuzluk vermeyebilir. Fakat meselâ safra kesesini iltihaplandırarak delinmesine yol açabilir. Bu hayati bir tehlikedir. Safra kanallarını tıkar sarılık, siroz gibi karaciğer hastalığı, pankreas bezini iltihaplanmasına (Pankreatit) yol açabilir. Bunlar şekeri ve damar sertliği olan hastalarda daha büyük önem taşır.

İlâcı yok! Tedavisi ameliyat..

Safra kanallarına düşen taş ve kanalı tıkar, iltihaba yol açarak sarılık yapabilir.

Safra taşlarının ilaç ile tedavisi olmaz. Çare ameliyattır. Ameliyatta; safra kesesinin tamamı içindeki taşlarla beraber alınır ve bu hiçbir sıkıntıya yol açmaz. Şikayeti olmayan hastanın safra kesesi taşlarını almak gereksizdir.

Hastalarda sarılık veya bazı biyokimyasal anormallik varsa genellikle ameliyattan önce ağızdan sokulan endoskop (ışıklı bir alet) ile safra kanalındaki taşlar alınır. Daha sonra kapalı ameliyat tekniği ile safra kesesi de çıkarılabilir.

Riskleri neler?

Her operasyonda olduğu gibi bu ameliyatların %1-2 düzeyinde de olsa bazı riskleri vardır. Yara yeri iltihabı, zatürre gibi akciğer rahatsızlıkları, idrar yolu iltihabı, damar iltihabı, kalp krizi ve safra yolu yaralanmaları olabilir. En önemlisi safra yolu yaralanmasıdır. Fakat çok düşük bir ihtimaldir.

Dostu lahana ve şeftali

Armuda benzer safra kesesi.. Uzunluğu 8-12 santim, genişliği ise 4-5 santim arasındadır. Sağlam ve şişme kabiliyeti fazla olduğu için bazen patlamadan 20-25 cm3 kadar sıvı alır.

Safra kesesi iltihapları da vardır. Sebeb safra kesesi ağzının tıkanmasıdır. Bu tıkanma genellikle safra taşı yüzünden olmaktadır. Safra kesesinin ağzının tıkanmasının yanında mide ülserleri, lenf bezi büyümeleri, tümörler de tıkanma sebeplerinden bazılarıdır. Safra kesesinin ağzı tıkandıkça kese içindeki basınç artar, kese duvarına gelmesi gerektiğinden daha az kan gelir. Bu durumda iltihap, doku ölümü ve kangren olma ihtimali yüksektir. Kansız, hasarlı ve hayatiyeti kaybolmuş bir safra kesesi mikropların yerleşmesi için müsait bir ortam oluşturur.

Safra kesesi iltihabının en önemli belirtisi karnın sağ üstünde şiddetli ve devamlı olan ağrıdır. Bu ağrı kişi nefes aldığında daha da şiddetlenir. Aynı zamanda safra kesesi iltihabı olan kişilerde bulantı, kusma ve yüksek ateş vardır. Müzmin safra kesesi iltihabında mide ve bağırsak bozuklukları görülür. Geğirmek, gastrit, iştahsızlık, kanser, karaciğer hastalıkları, karın ağrısı, onikiparmak bağırsağı ülseri, safra taşları ve şişmanlık safra kesesi hastalıklarının belirtilerindendir.
Lahana ve şeftali safra kesesinin dostu besinlerdir..

 

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 15:08
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