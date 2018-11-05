Safra taşı sancıları hayatı zehir eder

Karnın sağ üst kısmında bulunan, küçük bir armut şeklindeki safra kesesi kanallarla karaciğer, pankreas ve bağırsaklara bağlanır. Öğünler arasında karaciğer tarafından üretilen safra sıvısını depolayan safra kesesi yemek sırasında bu sıvıyı safra kanalı (ödyolu) aracılığıyla bağırsaklara gönderir ve bu sıvı gıdalar yoluyla alınan yağı sindirmek için kullanılır. 40 yaş ve üzeri kadınlarda erkeklere oranla daha sık görülen safra kesesi taşı yiyeceklerden alınan yağın sindirilmesinde sorunlara yol açar.



Onun için özellikle yağlı bir yemek sonrası yaşanan aşırı şişkinlik ve karın bölgesinden başlayarak omuza vuran ağrılar safra kesesi taşı belirtisi olabilir.

SESSİZ SESSİZ

Safra kesesi taşı bulunan kişilerin büyük çoğunluğunda herhangi bir belirti görülmez. Bu nedenle safra taşları "sessiz" bir sağlık sorunu olarak kabul edilir. Safra kesesi taşının sebep olduğu ağrılar genellikle karnın sağ üst köşesinde (kaburgaların alt bölgesinde) veya karnın hemen üstünde orta bölgede yoğunlaşır.

Ağrı şiddetlendikçe sırt bölgesine ve karnın geneline yayılabilir.

Bu ağrılar süreklidir ve 10-15 dakikadan 1-2 saat varan sürelerde devam edebilir.

Safra kesesi taşı tedavisi

Safra kesesi taşının tedavisi için izlenecek yol büyük oranda taşın büyüklüğüne ve bulunduğu bölgeye bağlıdır.

Eğer taş küçükse, safra kesesi içindeyse ve safra akşında herhangi bir soruna yol açmıyorsa tedavi gerektirmez.

Ancak taş safra kanallarını, safra kesesini tıkayacak kadar büyükse, safra akışını engelliyorsa, şiddetli ağrılara yol açıyorsa ve bulunduğu bölgenin iltihaplanmasına neden oluyorsa tedavi edilmesi gerekir.

Tedavi görecek hastaya yağlı gıdalar ve süt ürünleri kısıtlanabilir ya da bir süre bu besinlerden uzak durulur..



Hekimler aşağıdaki tedavi yöntemlerinden birini veya birkaçını kullanabilir.

Litotripsi tedavisi: Litotripsi özel bir alet yardımıyla şok dalgaları kullanılarak safra kesesi, böbrek ve üst idrar kanalında meydana gelen taş oluşumlarının kırılması yöntemidir. İşlem sonrası taşlar küçülür ve normal yollarla vücuttan atılır. Ancak sert taşlarda bu işlem yapılamamaktadır.

İlaç Tedavisi: Safra taşı için ilaç tedavisi sık kullanılan bir yöntem değildir. Çünkü kötü yan etkileri vardır.

Safra Kesesi Taşı Ameliyatı:

Safra kesesi taşı bulunan hastaların %80'i ameliyatla tedavi edilmektedir.

Ameliyat 2 farklı şekilde uygulanmaktadır. İlki bölgede bulunan tüm taşların temizlenmesi, ikincisi ise safra kesesinin tümüyle alınmasıdır.

İğde kürü de bir çözüm

5 tane iğdenin yanı sıra Avokado Yaprağı (2 adet), Kırkkilit Otu (1 tatlı kaşığı), Karahindiba (1 tatlı kaşığı) ile kür yapabilirsiniz

İğde Kürün Yapılışı: Safra kesesi kürü aşamalar halinde uygulanır. İlk aşamada 1 ay boyunca sabah iğde akşam ise kırkkilit otu tüketilmesi gerekir. Safra kesesi taşları çok inatçı olabilmektedir ve taşların kimyaları farklılık gösterir. Bazı taşlar kum gibi hemen parçalana bilirken bazı taşlar ise kaya gibi serttir ve parçalanması hemen gerçekleşmez. Eğer ilk aşamada safra kesesi taşınız hâlâ geçmediyse ikinci aşamaya geçiş yapabilirsiniz. İkinci aşamada ise avokado yaprağı ve karahindiba devreye girer.

1. Aşama Sabah:

İlk olarak 5 tane iğdenin kabukları tamamen değil yalnızca bir kısmı hafifçe soyularak 1 su bardağı kaynayan suyun içine atılır. İğdeler 5 dakika boyunca kısık ateşte kaynatılır. Biraz bulanık bir suyu olacaktır. Süzülerek kahvaltıdan yarım saat önce aç karnına içilir.

1. Aşama Akşam:

Önceden kaynamakta olan 1 su bardağı klorsuz suyun içine tepeleme 1 tatlı kaşığı kırkkilit otu atılır. Karışım 5 dakika kadar kısık ateşte kaynatılır. Ocağın altı kapatıldıktan sonra karışım hâlâ sıcakken süzülür. Akşam yemeğinden 2 saat sonra içilir.

2. Aşama Sabah:

Önceden kaynatılmış 1 su bardağı klorsuz suyun içerisine tepeleme 1 tatlı kaşığı karahindiba ilave edilir. Kısık ateşte ağzı kapalı bir şekilde 5 dakika kaynatılır. Kaynadıktan sonra süzülerek ılımaya bırakılır. Karışım her sabah kahvaltıdan yarım saat önce aç karnına 1 su bardağı içilir. 1 ay boyunca devam ettirilir.

2. Aşama Akşam:

Kaynamakta olan 1 bardak klorsuz suyun içerisine 2 adet – öğütülmüş olarak yaklaşık 1 buçuk tatlı kaşığı avokado yaprağı atılır. Yaklaşık 8 dakika boyunca kısık ateşte kaynatılır. Kaynama süresi bittikten sonra ılıkken süzülür. Akşam yemeğinden 2 saat sonra içilir. Avokado ile hazırlayacağınız bu kürü 5 gün uygulayıp 3 gün ara vererek toplam 1 ay boyunca uygulayın.