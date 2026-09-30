Safiye Yılmaz 3,5 dönümlük arazide hobi olarak başladı, 4 yılda markasını kurdu

Çorum'un Osmancık ilçesinde yaşayan 42 yaşındaki Safiye Yılmaz, 4 yıl önce satın aldıkları 3,5 dönümlük arazide hobi amacıyla başladığı yöresel üretimi kendi markasına taşıdı. Artan pazar deneyimi ve müşteri memnuniyetinin ardından işini büyütmeye karar veren Yılmaz, el emeği tüm doğal ürünlerini "Safiye'nin Yöresel Ürünleri" adıyla markalaştırdı.

Yılmaz üretime, arazide yetiştirdiği domates ve biber gibi ürünlerle adım attı. "Yöresel ürün merakım önceden de vardı. Bundan 4 yıl önce bu bağı satın almakla başladı" diyen Yılmaz, bahçesinde ektiği domates ve patlıcanları kurutarak işe koyulduğunu anlattı.

Ak pekmezi annesinden öğrendi

Arazinin bir kısmında, ilçenin coğrafi işaretli lezzetlerinden "Osmancık karası" üzümleri bulunuyor. 3,5 dönümlük arazisinin içindeki 1,5 dönümlük bağın üzümlerini ve yapraklarını değerlendirmek isteyen Yılmaz, satmak istediklerini sosyal medya hesabından paylaştı. Gelen talebi, "Arkadaşlar, 'Safiye, bana 1 kilo, 2 kilo gönder' dedi" sözleriyle aktardı.

Ak pekmezin tarifi annesinden geldi. Yılmaz, bir akşam gelen annesinin bağdaki üzümler için ak pekmez yapmayı öğretmeyi önerdiğini, pekmezi aynı akşam birlikte yapmaya başladıklarını söyledi.

İki kızı ve geliniyle hazırladığı ürünleri semt pazarında sattı

Yetiştirdiği tavukların yumurtalarını değerlendirmek için sebze püreli, ıspanaklı ve havuçlu erişte kesmeye başlayan Yılmaz, iki kızı ve gelininin yardımıyla tarhana ile kuşburnu üretimine geçti. Salça gibi yöresel ürünleri de üretip satan Yılmaz, "biz neden pazara çıkmıyoruz" diyerek hazırladıkları ürünleri semt pazarında satışa sundu.

Ürettiklerini sosyal medyada önce hobi olarak paylaştığını, görenlerin kendisinden istemesiyle satışa başladıklarını aktaran Yılmaz, "İnsanlar çok sevdiler" dedi.

Çorum'da düzenlenen gastronomi programlarına davet edilen Yılmaz, süreci şu sözlerle anlattı: "Oralara gittik, ufkumuz açıldı. Ürünlerimizin patentini aldık. 'Safiye'nin Yöresel Ürünleri' adında kendi markamızı kurduk."