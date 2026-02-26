Safiye Soyman’a şok! Ramazan Ramazan yüzünü tükürdü
Şarkıcı Safiye Soyman, gittiği bir çiftlikte hayvanlarla yakından ilgilenirken ilginç bir an yaşadı. Elleriyle beslediği alpaka aniden Soyman'ın yüzüne tükürdü. Şoke olan şarkıcı, "Alpakayı çok sevdim keşke bana tükürmeseydi" dedi.
Şarkıcı Safiye Soyman, hayat arkadaşı Faik Öztürk ile birlikte gittiği bir çiftlikte alpaka besledi.
Alpaka, Safiye Soyman'ın verdiği havucu yedikten sonra Soyman’ın yüzüne tükürdü.
Beklenmedik an karşısında kısa süreli şaşkınlık yaşayan Soyman, yaşadığı o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Ünlü sanatçı paylaşımına, “Alpakayı çok sevdim hayvanlara bayıldım keşke bana tükürmeseydi” notunu düştü.
Soyman’ın paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.