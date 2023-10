Safi Pazar Genel Müdürü Muhammed Ebahir Ersin: E-ticaret trendi yükseliyor, dolandırıcıların iştahı kabarıyor

Safi Pazar Genel Müdürü Muhammed Ebahir Ersin, dünyada ve Türkiye’de yükselme trendindeki e-ticaret’in istismara açık yönleri dolayısıyla insanları mağdur edebildiğini, bu çerçevede herkese daha dikkatli olmaları gerektiğini tavsiye etti. Hemen hemen her gün gazetelerde veya televizyonlarda bu tür mağduriyet haberlerinin yapıldığını, dolandırılan insanların nereye başvuracaklarını bile bilmediklerini ifade eden Ersin, “İhtiyacımız olan her şeyi elimizdeki cep telefonuyla veya bilgisayarımızla sipariş verebildiğimiz ve kapımıza kadar getirtebildiğimiz e-ticaret sektörünün cazibesi bu alandan rant devşirmek isteyenlerin iştahını kabartıyor, dolandırıcılara kapılar aralıyor. Bu bağlamda herkese, güvenilir, sürekli alışveriş yaptıkları, her şeyinden emin olabilecekleri e-ticaret siteleriyle çalışmaları gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Çünkü çağdaş kapitalist dünya, insanlarda var olması gereken eminlik ve güvenilirlik vasfını yok etti. Bildiğiniz gibi iki cihan serveri peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) Efendimiz’in, peygamberlik gelmeden önceki vasfı Muhammed-ül Emin’dir” dedi. Ersin, Çözüm Platformu Şikayetvar’ın geçtiğimiz aylarda 2023’ün yılın ilk yarısı için verilerini paylaştığını, araştırma sonuçlarına göre en çok şikayet edilen sektörün e-ticaret olduğunun ortaya konulduğunu kaydederek, “Platformda e-ticaret’i en çok şikayet eden şehir İstanbul olarak öne çıkmıştı. En çok merak edilen sektör, 21 milyon 335 bin 49 ziyaretçi sayısıyla rekor kırmış, diğer yandan yaşanan mağduriyetler dolayısıyla platformda 231 bin 235 şikayet sayısına ulaşılmıştı” diye konuştu.

e-ticarete de eminlik vasfını kazandıracağız

Yıllardır “ilmin bitkiyle buluştuğu nokta” misyonuyla insanlarımız için şifa üreten Bizim Aktar olarak, Lalegül Medya Grubu’nun bünyesindeki internet pazarı Safi Pazar’ı geçtiğimiz günlerde bünyelerine kattıklarını dile getiren Ersin, “Bizim Aktar’ın ürünleriyle destek olacağı, internet pazarında büyütmek adına altyapısını oluşturduğu Safi Pazar, kendilerine pazar arayan, ticaret zeminleri kurgulamak isteyen tüm esnaflarımızın ürünlerini internet kanalıyla pazarlayacak şekilde yola çıktı. Bizim Aktar olarak sektörde yıllardır biriktirdiğimiz tecrübelerimizi ve birikimlerimizi şimdi Safi Pazar’a aktaracağız. Ve, e-ticaret sektörüne eminlik vasfını kazandırmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bizim Aktar, ürünleriyle Safi Pazar’a destek olacak. Tamamen yerli ve milli olan pazarımız, ürününü satmak, pazarlamak, nihai tüketiciyle buluşturmak isteyen herkese açık bir pazardır. Bu çerçevede üretici kimliğindeki tüm esnafımızı ve kardeşlerimizi bizimle irtibata geçmeye davet ediyoruz. Safi Pazar’da ürünlerini pazarlamak isteyenler için sektör ayrımı yapmıyoruz. Tekstilden, gıdaya vb. her ürünün pazarlamasını Safi Pazar aracılığıyla yapabilirler ve nihai tüketiciyle buluşturabilirler. Pazarımız sadece yurt içinde değil yurt dışında da satış gerçekleştirebilen, esnafımızın, üreticimizin ürünlerini dünyaya açabilecek şekilde çok fonksiyonlu bir koordinasyon boyutuyla çalışmaktadır” ifadelerini kullandı.



