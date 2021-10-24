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Biyografi Safi Arpaguş kimdir? İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş nereli hangi görevlerde bulundu?
Biyografi

Safi Arpaguş kimdir? İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş nereli hangi görevlerde bulundu?

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul Müftülüğüne atanan Prof. Dr. Safi Arpaguş’a cübbesini giydirerek göreve başlattı. Peki Safi Arpaguş kimdir? İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş nereli? Safi Arpaguş hangi görevlerde bulundu? İşte Safi Arpaguş hayatı, biyografisi.

Yeniakit Publisher
2021-10-24 15:32:00 - 2021-10-24 15:32:57
Safi Arpaguş kimdir? İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş nereli hangi görevlerde bulundu?

Safi Arpaguş,  1967 yılında Amasya-Gümüşhacıköy'de doğdu. 1985 yılında Gümüşhacıköy İmam-Hatip Lisesi’nden, 1990 yılında da M.Ü. İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 1992 yılında M.Ü. İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim dalında araştırma görevlisi oldu. 1994 yılında “Aziz Mahmud Hüdâyî’nin Nasâyıh ve Mevâiz İsimli Eseri” adlı çalışmasıyla yüksek lisansını; 2001 yılında “Mevlânâ’nın Dîni Anlatım Metodu” isimli tez ile de doktorasını tamamladı. 2002-2003 yılları arasında İngiltere’de, 2010 yılında Suriye’de bulundu. 2008 yılında Doçent, 2014 yılında Profesör oldu.

safi arpaguş

M.Ü. İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim dalı öğretim üyesi görevini de yapan Arpaguş, yayınlanmış çalışmalarından bazıları şu şekildedir: Mevlânâ ve İslâm, -Algı ve Anlatım-; Mevlevîlik’te Manevî Eğitim; Aziz Mahmud Hüdâyi, Sohbetler; Ahmed Avni Konuk, Mesnevî-i Şerif Şerhi, -Heyet-, I-XIII; İsmail Rüsûhî Ankaravî, Minhâcü’l-Fukarâ.

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