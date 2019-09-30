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Safer ayının uğursuzluk ve bela getirdiği rivayeti doğru mudur?

Safer ayı ibadetleri ve bu ayın önemi 2019 yılında da ibadet etmek isteyen kişiler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Hicri takvime göre Muharrem ayının ardından yılın ikinci ayı olan Safer ayı bugün başladı. Safer ayı ile ilgili birçok rivayet bulunmamaktadır. Özellikle halk arasında safer ayı ile ilgili uğursuzluk inancı meşhurdur. Peki, Safer ayının uğursuzluk ve bela getirdiği rivayeti doğru mudur? İşte safer ayına dair merak edilen ayrıntılar...

30 Eylül 2019 Pazartesi 20:00
Safer ayının uğursuzluk ve bela getirdiği rivayeti doğru mudur?

Safer ayı ibadetleri ve bu ayın önemi 2019 yılında da ibadet etmek isteyen kişiler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Hicri takvime göre Muharrem ayının ardından yılın ikinci ayı olan Safer ayı bugün başladı. Safer ayı ile ilgili birçok rivayet bulunmamaktadır. Özellikle halk arasında safer ayı ile ilgili uğursuzluk inancı meşhurdur. Peki, Safer ayının uğursuzluk ve bela getirdiği rivayeti doğru mudur? İşte safer ayına dair merak edilen ayrıntılar...

Safer ayının uğursuzluk ve bela getirdiği rivayeti doğru mudur?

Safer ayının uğursuz olduğuna dair rivayetlerle işgili Diyanet İşleri Başkanlığı şu açıklamada bulunmuştur:

Safer ayının uğursuz olduğu ve bu ayda bela ve musibetlerin çokça meydana geldiği şeklinde bir anlayış Cahiliye dönemine ait olup (Ebû Dâvûd, Tıb, 24), dinimizde yeri yoktur. Dolayısıyla böyle bir anlayış hurafedir. Bu ayın diğer aylardan hiçbir farkı yoktur. Hz. Peygamber (s.a.s.) böyle bir anlayışı reddetmiş ve “Safer ayında uğursuzluk yoktur” buyurmuştur (Buhari, Tıb, 19).

 

Bazı kimseler: "'Safer' diye adlandırılmasının sebebi; Mekke halkı bu ayda yolculuğa çıktıkları zaman Mekke'nin insanlardan boşalması ve yalnız kalmasından dolayıdır", demişlerdir.

Bazı kimseler de: "Bu ayın Safer diye adlandırılmasının sebebi; Arapların bu ayda kabilelerle savaşmaları ve savaştıkları kabilelerin her türlü mallarını alarak onları mal ve mülkten yoksun (elleri boş) bırakmalarından dolayıdır", demişlerdir.

Bu ay hakkındaki konumuz, aşağıdaki noktaları içermektedir:

1. Câhiliye arapları tarafından bu ay hakkında gelen şeyler.

2. Câhiliye halkının, bu ayda İslâm şeriatına aykırı olan hareketleri.

3. İslâm'a mensup kimselerde bulunan bu ay hakkındaki bid'atlar ve bâtıl inançlar.

4. Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'in hayatında bu ayda meydana gelen savaşlar ve önemli olaylar.

5.Safer ayı hakkında gelen uydurma ve yalan hadisler.

Birincisi: Câhiliye arapları tarafından bu ay hakkında gelen şeyler:

Câhiliye araplarının Safer ayında iki büyük çirkin davranışları vardı:

Birincisi: Takdim ve tehir konusunda bu ayla diledikleri gibi oynamalarıdır.

İkincisi: Bu ayın uğursuzluğuna inanmalarıdır.

1. Bilindiği üzere Allah Teâlâ yılı, on iki ay olarak yaratmış, bunlardan dört tanesini "Haram aylar" saymış ve şânlarının yüceliğinden dolayı bu aylarda savaşmayı haram kılmıştır.

Bu haram aylar şunlardır: Zilkâde, Zilhicce, Muharrem ve Receb.

Bunu doğrulayan söz, Allah'ın kitabından Allah Teâlâ'nın şu sözüdür:

"Şüphesiz, Allah’ın gökleri ve yeri yarattığı günkü hükmünde (ve Levh-i Mahfuz'da yazılı olduğu), ayların sayısı on iki ay olup bunlardan dördü haram aylardır. İşte dosdoğru dîn budur.O halde bunlarda (bu aylarda) nefislerinize zulmetmeyin ve müşrikler nasıl sizinle topyekün savaşıyorlarsa, siz de onlarla topyekün savaşın ve bilin ki Allah, (desteği ve yardımı ile) takvâ sahipleriyle beraberdir."

Nitekim müşrikler bunu böyle bilmişler, fakat bu ayı, kendi arzularına göre takdim ve tehir etmişlerdir. Bu takdim ve tehir işinden birisi de, Muharrem ayının yerine, Safer ayını öne almalarıdır (üç ay arka arkaya haram olmasın diye Muharrem ayının haramlılığını Safer ayından sonraya ertelemişlerdir).

Müşrikler, hac aylarında umre yapmanın, günahların en büyüğü olduğuna inanırlardı.

Safer ayında hangi ibadetler yapılır?

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; Safer ayına has özel bir dua veya ibadet şekli de yoktur. Hz. Peygamberin (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır.

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Haber Tarihi: 30 Eylül 2019 Pazartesi 20:00
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