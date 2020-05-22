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Sadun Boro'nun eşi Marmaris'te son yolcuğuna uğurlandı

Yeniakit Publisher
2020-05-22 16:25:28 -
Sadun Boro'nun eşi Marmaris'te son yolcuğuna uğurlandı

MUĞLA (AA) - Yelkenli teknesiyle dünya turu yapan ilk Türk denizci Sadun Boro'nun eşi Oda Boro'nun cenazesi, Muğla'nın Marmaris ilçesinde toprağa verildi.

Yaklaşık bir haftadır Bodrum’da yaşlılık ve kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü özel hastanede yaşamını yitiren 85 yaşındaki Boro için Karacasöğüt Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Oda Boro'nun cenazesi, Karacasöğüt Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Karacasöğüt Mezarlığı'na eşi Sadun Boro'nun yanına defnedildi.

Cenazeye pandemi ve 65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı Boro ailesinin birinci derecede yakınları ile az sayıdaki seveni katıldı.

Sadun Boro, Marmaris ilçesinde 5 Haziran 2015'te tedavi gördüğü hastanede 87 yaşında yaşamını yitirmiş, Karacasöğüt Mahallesi'nde defnedilmişti.

Oda Boro, 1960'lı yıllarda yelkenle ilk dünya turu yapan Türk teknesi Kısmet’in ikinci kaptanıydı.


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