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Sadık Çiftpınar'dan maç sonu açıklaması: Fenerbahçe ile şaka yapılmayacağını gösterdik

Fenerbahçe'nin başarılı stoperlerinden Sadık Çiftpınar, Beşiktaş derbisi sonrası açıklamalarda bulundu.

26 Şubat 2019 Salı 02:50
Sadık Çiftpınar'dan maç sonu açıklaması: Fenerbahçe ile şaka yapılmayacağını gösterdik

Süper Lig'in 23'üncü haftasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe ile 3-3 berabere kaldı. Siyah beyazlı ekibin gollerini 10'uncu dakikada Gökhan Gönül, 18 ve 45+2'nci dakikalarda Burak Yılmaz kaydederken Fenerbahçe'nin golleri 55'inci dakikada Zajc, 62'nci dakikada Sadık ve 67'nci dakikada Hasan Ali'den geldi.

Mücadelenin ardından Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte Sadık'ın maç sonu açıklamaları:

"İlk yarıda kötüydük, 3. golde benim de hatam var. Keşke o hatayı yapmasaydım, belki buradan kazanarak dönmüştük."

"Rakip takım taraftarları 'Fenerbahçe kümeye' diye bağırırken, Fenerbahçe ile şaka olmayacağını 2. yarıda gösterdik. Fenerbahçe ile küme kelimesi aynı cümlede bile geçemez, bunu gösterdik."

"Ersun hoca devre arasında inanırsak başaracağımızı anlattı ve başardık."

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 02:50
  1. Sadık Çiftpınar
  2. Fenerbahçe
  3. Beşiktaş
  4. Süper Lig

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