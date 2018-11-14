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Sadık Albayrak: Belgeleri kurtarmak için, hırsımdan yazar oldum

İstanbul’da adına düzenlenen Saygı Gecesi’nde konuşan duayen gazeteci Sadık Albayrak, yazarlığa başladığı zamanlarda çürümeye terk edilen Osmanlı belgelerini yok olmaktan kurtarmaya çalışırken yaptığı hırs nedeniyle yazar olduğunu söyledi.

14 Kasım 2018 Çarşamba 11:31
Sadık Albayrak: Belgeleri kurtarmak için, hırsımdan yazar oldum

Yürüyenler ve Sürünenler, İrticanın Tarihçesi, Osmanlı’nın Direnişi, Devrimin Çakıl Taşları, Türkiye’de Din Kavgası gibi tarihe ışık tutan kırka yakın eseriyle çığır açan gazeteci yazar Sadık Albayrak, İmam Hatip Okulu’ndan mezun olduktan sonra okuduğu tarih kitaplarında sürekli dine hakaret eden aydınları, tarihçileri gördükçe hırsından yazar olduğunu söyledi. “Ben edebi edepsizlerden öğrendim” diyen Albayrak, “O dönem, baktım ki etrafta çok İslam düşmanı var, ben de İslamı kaynaklarından öğrenmeye çalıştım ve arşiv araştırmalarına başladım” dedi.   

Osmanlı arşivleri sobalarda yakılıyordu

Star'ın haberine göre, Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği tarafından adına düzenlenen ‘Saygı Gecesi’nde konuşan duayen gazeteci-yazar Sadık Albayrak, burada yaptığı selamlama konuşmasında, üniversite çağına geldiği yıllarda arşivlere girip, sobalarda yakılan, çürümeye terk edilen Osmanlı arşiv belgelerini görünce, hırsının daha da arttığını ve yangından mal kaçırırcasına kurtarabildiği kadar belgeyi kurtarmaya çalıştığını ve bu vesikaları daha sonra kitaplaştırdığını dile getirdi.   

"Kıymetini bilmek lazım"

1970 ve 80’li yıllarda belge çağından bilgi çağına eserler aktarmaya gayret ettiğini ifade eden Albayrak, “Benim okuduğum dönemde bir tane İslam Enstitüsü vardı. O günlerden bugünlere gelindi, kıymetini bilmek lazım” dedi. Önemli olanın kuru kalabalıklar olmadığını dile getiren Albayrak, bilgili, donanımlı, dün olduğu gibi bugün de bayrağı yarınlara taşıyacak, ülkenin mayası olacak imanlı insanlar yetiştirmenin önemine dikkat çekti.  

Kızıltaş: Albayrak bir neslin ağabeyi

Fatih’teki Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi’nde gerçekleşen Sadık Albayrak’a Saygı Gecesi’nin konuşmacılarından yazar Hüseyin Yorulmaz, Sadık Albayrak’ın bir aksiyon ve dava adamı olduğuna vurgu yaptı. Hamdi Akyol’un yönetiminde gerçekleşen etkinliğin bir diğer konuşmacısı ise uzun yıllar Albayrak ile aynı gazetede çalışan Ekrem Kızıltaş idi. 

Kızıltaş, Albayrak’ın bir neslin ağabeyi olduğunu dile getirdi. Muhammed Fatih Dur’un hazırladığı ve Sadık Albayrak’ın hayatından kesitler içeren bir belgeselin de gösterildiği geceye katılan eski devlet bakanlarından duayen siyasetçi Hasan Aksay ve akademisyen Prof. Dr. Durali Yılmaz da birer selamlama konuşması yaparak Sadık Albayrak ile ilgili duygu ve düşüncelerini dile getirdiler.  

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 11:31
  1. Sadık Albayrak
  2. Hasan Akay
  3. Ekrem Kızıltaş
  4. Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği

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