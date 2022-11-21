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Gündem Sadettin Tantan'dan İstiklal saldırısı değerlendirmesi! Tüm örgütleri saydı, "PKK/PYD-YPG" diyemedi
Gündem

Sadettin Tantan'dan İstiklal saldırısı değerlendirmesi! Tüm örgütleri saydı, "PKK/PYD-YPG" diyemedi

Sözcü gazetesine konuşan eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan, sınır ötesinde örgütlerin yuvalandığını belirterek, "DAEŞ, El Nusra, El Kaide, bunların hepsi tamamen yabancı servislerin kullanımında olan örgütler." dedi ama tüm örgütleri saymasına karşın, "PKK/PYD-YPG" diyemedi.

Yeniakit Publisher
2022-11-21 18:38:00 - 2022-11-21 18:39:45
Sadettin Tantan'dan İstiklal saldırısı değerlendirmesi! Tüm örgütleri saydı, "PKK/PYD-YPG" diyemedi

 Yeniakit.com.tr 

Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan, Taksim İstiklal'de gerçekleşen hain terör saldırısını değerlendirdi. Tantan, saldırının faili PKK/PYD-YPG dışında tüm örgütleri saydı.

Tantan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Esad ile görüşebiliriz" sözlerine dikkat çekerek, "Türkiye'nin Esad'la anlaşabiliriz açıklamalarıyla paniğe kapıldılar. Türkiye'nin Esad'la anlaşmasını istemeyenler belli." dedi.

Tantan Esad ile olası bir anlaşma sonucuna ilişkin, "Türkiye Esad'la anlaştığı takdirde hem Suriye'nin, hem Lübnan'ın, hem de Irak'ın parçalanmasını engelleyecek ve böylece büyük oyun sekteye uğrayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Bir tek PKK'yı saymadı!

Sadettin Tantan, sınır ötesinde yuvalanan örgütlere değindiği açıklamasında bir tek PKK ve uzantılarını saymadı: DAEŞ, El Nusra, El Kaide, bunların hepsi tamamen yabancı servislerin kullanımında olan örgütler. Oraya dünyanın her tarafından savaşmaya gelen yüzlerce, binlerce militan güç paniğe kapıldı ve “Biz ne olacağız, nereye gideceğiz” korkusuna düştüler.

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