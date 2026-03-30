Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Sadettin Saran'dan olağanüstü karar!

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, aylar önce kulüp televizyonunda sezon sonunda olağanüstü seçim yapılacağını duyurmuştu. Ancak o günden bu yana adım atmayan Saran’ın, camiadaki tepkilere rağmen kararından vazgeçtiği ve seçim yapmama kararı aldığı öne sürüldü.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, aylar önce kulüp televizyonunda sezon sonunda olağanüstü seçim yapılacağını duyurmuştu. Ancak o günden bu yana adım atmayan Saran’ın, camiadaki tepkilere rağmen kararından vazgeçtiği ve seçim yapmama kararı aldığı öne sürüldü.

Fenerbahçe'de Sadettin Saran'ın kulübü seçime götürüp götürmeyeceği merak konusu iken ortaya yeni bir iddia daha atıldı.

Başkan Sadettin Saran'ın bayramlaşma töreninde sarf ettiği "Görüyorum ki zor zamanlardayız. Berabersek, inşallah her şeyin üstesinden geleceğiz. 4 Nisan'da Yüksek Divan Kurulu'nda sizlere detaylı olarak bilgi vereceğiz" sözleri camiada büyük yankı uyandırdı.

Kulübe yakın kaynaklar, Saran'ın bu ifadelerini sezon sonu kongreye gitmekten vazgeçtiği yönünde yorumladı.

 

YÖNETİMDE REVİZYON KAPIDA

Yükselen eleştirilere rağmen bazı kongre üyeleri, Başkan Saran'ın görevde kalmasını ve genel kurulun planlandığı gibi 2027'de yapılmasını savunuyor. Büyük bir kesim ise şampiyonluğun kaçması halinde kesin olarak bu yaz seçim olmasından yana.

Sadettin Saran'ın mevcut tabloda en az bir yıl daha koltukta kalmak istediğini net bir şekilde ortaya koyduğu belirtiliyor. Saran yönetiminin, kulüp içi ve Sportif A.Ş. yapılanmasında önemli revizyonlar planladığı gelen bilgiler arasında yer alıyor.

 

KARAR TRANSFERLERİ DE ETKİLEYECEK

Saran'ın daha önce olağanüstü genel kurula gideceğini söylemesine rağmen seçim için net bir karar açıklamaması, kongrenin iptal ihtimalini güçlendirdi.

Saran'ın 18 Nisan'a ertelenen Yüksek Divan Kurulu'nda yapacağı açıklamaların, kulübün gelecekteki planlamaları ve transfer stratejileri açısından belirleyici olacağı vurgulanıyor.

