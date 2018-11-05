Sadece pişirmez ütünüzü bile temizleyebilir

Sağlık bakanlığı Kanserle Savaş Dairesi, çocuklar için yüksek ısıda hazırlanan yiyeceklerin kanserojen etkisinin azaltılması için tavsiyelerde bulunurken, sadece teflon tava ve tenceler değil diğer bütün mutfak pişirme araç ve gereçlerinde yağlı kâğıt kullanılması gerektiğini hatırlatıyor.

Kızartmalar gibi yüksek ısıda yemek hazırlama yöntemlerinde yağlı kâğıt kullanılması halinde, kanserojen yağ asitleri ve akrilamit oluşumu ihtimalinin ortadan kalkacağını belirtiliyor.

Ayrıca bazı etler pişirilirken alüminyum folyo sarılarak pişiriliyor.. Bu, zararlı bir yöntem. Alüminyum folyo yerine yağlı kâğıt sararak pişirmek en sağlıklısı. Alüminyum her şey gibi folyosu da zehirlidir, asla unutmamalısınız.

Yağlı kâğıt ile ilgili araştırma yaparken, acaba bir zararı var mıdır diye sorabilirsiniz.

Böyle bir olumsuz bilgi yok. Aksine teflon tavaya, fırın tepsilerine, kek kalıplarına, tost makinelerine yağlı kâğıt serilerek kullanılması tavsiye ediliyor.

Aslında böylece hem teflon tavanın zararı önlenmiş olur, hem de tepsi veya teflonun kirlenmesi engellenmiş olur.



Marketlerde “yağlı pişirme kâğıdı” olarak satılıyor. Paketin üstündeki yazıları okumalısınız. Mesela bir yağlı kâğıdın paketinin üstünde şu uyarılar bulunuyor:

- Fırın ısısı 210 dereceyi aşmamalıdır.

- Kâğıdın fırının iç yüzeyi ve ızgaralıkları ile doğrudan teması önlenmelidir.

- Kâğıdı fırın ısınma halindeyken koymayınız. Fırın ısınsın. Tepsisine kâğıdınızı serin, malzemenizi yerleştirin ve fırına sürün.

- Mikro dalga fırınlarda kullanılabilir.

BİLİNMEYEN FAYDALARI

Dilediğiniz şekli verip, üzerini renklendirip, içine mumlar yerleştirerek şahane dekoratif süsler oluşturabilirsiniz. Kürek gibi bahçede kullandığınız araç gereçleri pişirme kâğıdıyla kolayca temizleyip, paslanmasını önleyebilirsiniz.

Krom musluklarınızı ve benzerlerini ilk günkü parlaklığına kavuşturmak için pişirme kâğıdı ile ovarak temizleyin. Yalnız dikkat, musluğun çizilmemesi için fazla bastırmadan temizlemelisiniz.

Ütünüzün çelik yüzeyini temizlemek için de pişirme kâğıdının üzerine bir miktar tuz döküp ütüleyebilirsiniz.



Yerleri silerken hiç toz kalmaması ve paspasınızın hemen kirlenmemesi için paspasa pişirme kâğıdı dolayın.

Mikrodalgada yemek ısıtırken etrafa parçaların sıçramaması için koymadan önce yemek tabağının üzerine pişirme kâğıdı koyabilirsiniz.

Pişirme kâğıdına koni şekli vererek kekleriniz, kurabiyeleriniz için birbirinden güzel krema şekillerini kolayca yapabilirsiniz.