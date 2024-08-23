Sadece köpeğini gezdirmek istemişti! Roma dönemine ait öyle bir şey buldu ki...

Yeni bulunan bilezik, muhtemelen Roma’nın Britanya’yı fethettiği dönemde yapılan bir kahramanlık sonucunda verilmiş bir ödüldü.

Birleşik Krallık’ta 12 yaşındaki bir çocuk, annesiyle köpeğini gezdirirken bir tarlada beklenmedik bir keşif yaptı. Çocuk, köpeği için bir sopa ya da ilginç bir taş bulmak yerine, Roma Britanyası’na ait 1. yüzyıldan kalma altın bir bilezik buldu.

Araştırmacıların sonradan tahmin ettiği gibi, Roma dönemine ait diğer çoğu mücevherin aksine, bu parlak bilezik muhtemelen bir kadın tarafından takılmıyordu. Bunun yerine, bilezik muhtemelen bir askeri onur olarak bir erkeğe verilmişti ve muhtemelen bir “cesaret ödülü”ydü.

Yapılan açıklamaya göre, bu kelepçe bilezik “sıradışı” ve “Roma Britanyası’nda nispeten nadir” olarak tanımlandı, özellikle de altından yapılmış olması nedeniyle.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

2022 yılında İngiltere’nin West Sussex bölgesinde kıyı köyü Pagham’da, Rowan ve annesi Amanda Brannan aile köpeğini gezdirirken Rowan bileziği fark etti. Bileziği, British Museum tarafından yönetilen ve Birleşik Krallık’ta halk tarafından keşfedilen arkeolojik buluntuları kataloglayan bir proje olan Taşınabilir Eski Eserler Planı’na bağlı yerel bir memura götürdüler.

Yeni açıklanan bir analiz, bileziğin kabartmalı şekillerle süslenmiş altın levhalardan yapıldığını ve MS 43’te Roma İmparatoru Claudius’un Britanya’yı işgalinden kısa bir süre sonra, birinci yüzyıla tarihlendiğini ortaya koydu.

Şu anda katlanmış bir durumda olan bilezik, neredeyse 7,1 santimetre uzunluğunda, ancak açıldığında daha uzun oluyor. Bir armilla tipi bilezik olarak bilinen bu “dona militaria” veya “askeri ödüller”, Roma’nın Britanya’yı fethettiği sırada yapılan kahramanlıklar için veriliyordu. Daha sonra bu tür kahramanlıklar, mücevher yerine para ile ödüllendirildi.

Bileziğin keşfi, o dönemde bölgede aktif ya da emekli Roma askerlerinin bulunduğuna dair mevcut kanıtları güçlendiriyor.

Taşınabilir Eski Eserler Programı, bileziği, altın veya gümüşten yapılmış ve en az 300 yıllık bir eser anlamına gelen “hazine” olarak ilan etti. Keşfinin ardından bilezik, Chichester Bölgesi için koleksiyonlar bulunduran Novium Müzesi tarafından satın alındı. Bilezik, 10 Eylül’den itibaren halka sergilenecek.

Chichester Bölge Konseyi lideri ve meclis üyesi Adrian Moss, yaptığı açıklamada, “Bu bileziği Novium Müzesi’nin koleksiyonuna kazandırmak, ziyaretçilerimize antik uygulamalar hakkında daha fazla bilgi sunacak” dedi.

“Özellikle Roma’nın MS 43’te Britanya’yı işgaliyle ilgili olarak Roma askerlerinin cesaretleri, kahramanlıkları ve hizmetleri karşılığında nasıl ödüllendirildiklerine ışık tutacak”

Moss ayrıca 12 yaşındaki Rowan’ı bu keşif nedeniyle tebrik etti. “Gerçekten de dışarıda gezerken gözlerinizi dört açarak neler keşfedebileceğinizi asla bilemezsiniz!”