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Sadece çaya çorbaya veya salataya değil

Limon ağacını ilm olarak kim, nerede, ne zaman bulmuş da yetiştirmiş bilinmez. Tıpkı portakal, greyfurt, mandalina gibi.. Limon da “turunç ağacı”nın aşılanması ile elde edilir.

15 Aralık 2018 Cumartesi 19:20
Sadece çaya çorbaya veya salataya değil

“Çaya çorbaya limon..” diye satılsa da limon tek başına bir eczane dolusu ilaca bedeldir.

Ateşi ve tansiyonu düşürür. Kanı temizler. Susuzluğu giderir. Kalbi kuvvetlendirir. Damar sertliği ve romatizmada faydalıdır. Gribin çabuk atlatılmasını sağlar. Mide, bağırsak ve idrar yollarındaki mikropları öldürür. Gıda zehirlenmesini önler. İdrar söktürür. Böbrek ve mesanede kum ve benzeri taşlarının düşürülmesine yardımcı olur. Yüzdeki sivilceleri geçirir. Cildin güzelleşmesini sağlar. Karaciğer hastalıklarında faydalıdır. Dişleri beyazlatır ve diş etlerini kuvvetlendirir. Nezleyi hafifletir. Skorbüt hastalığında faydalıdır. Boğaz ve bademcik iltihaplarını giderir. İshali keser. Kansızlığı önler. Fazla aybaşı kanamasını önler.

Nasırları söker. Mide ağrılarını dindirir. Baş ağrılarını ve vücut ağrılarını keser. Yüz çillerinde faydalıdır. Bu saydıklarımız raflar dolusu ilaç demektir. Ayrıca o ilaçların yan etki yapma tehlikesi olduğu halde garibim limonun böyle bir kötülüğü de yoktur.

 

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 19:25
  1. limon
  2. limonun faydaları

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