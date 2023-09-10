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Siyaset Sadece bu kadar mı? Kılıçdaroğlu'ndan Sezgin Tanrıkulu'na zoraki tepki!
Siyaset

Sadece bu kadar mı? Kılıçdaroğlu'ndan Sezgin Tanrıkulu'na zoraki tepki!

Yeniakit Publisher
2023-09-10 22:31:00 -
Sadece bu kadar mı? Kılıçdaroğlu'ndan Sezgin Tanrıkulu'na zoraki tepki!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sezgin Tanrıkulu'nun TSK'ya yönelik çirkin iftiralarına ilişkin zoraki açıklamada bulundu.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik skandal sözlerine tepkiler dinmedi.

FETÖ ve PKK ağzıyla şanlı Türk ordusunu çok çirkin ithamlarla hedefe koyan Tanrıkulu, TV 100 canlı yayınında, "TSK'nın yaptığı her şey eleştiriden azade değil. Biz milletvekiliyiz bunları sorgularız" dedikten sonra, şu çirkin sözleri sıraladı:

"Bu Türk Silahlı Kuvvetleri değil mi 12 Eylül'de faşist darbeyi yapan? Bu ordu değil mi 15 Temmuz'da darbe girişimi yapan, köyleri yakan... Onlarca faili meçhul cinayet. Benim takip ettiğim davalar var. 15 köylüyü helikopterden atan TSK değil mi? AİHM kararıyla sabit hale gelen..."

Tepki sadece bu kadar mı?

Tanrıkulu'nun skandal sözlerini bugün gazeteciler Kılıçdaroğlu'na sordu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Diyarbakır Milletvekili'ne tek kelim edemedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Faik Öztrak'ın basit bir Twitter mesajını öne süren Kılıçdaroğlu, "Konuyla ilgili açıklamayı parti sözcümüz yaptı. TSK bizim göz bebeğimizdir" dedi.

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