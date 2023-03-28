Sadece bir tatlı kaşığı yeterli: Öksürüğü anında kesiyor! Her şeyi sil baştan yeniliyor, size cesaret veriyor

Sumak, sumak ağacı olarak da bilinen Rhus bitkisinin meyvelerinden elde edilen bir baharat türüdür.

Salata ve ekşili dolma gibi lezzetlerin vazgeçilmez bitkisi olan sumağın çayı doğal antioksidan. Bir tatlı kaşığı sumağı bir bardak suyun içerisine koyarak cezvede kaynatabilirsiniz. Birkaç dakika kaynadıktan sonra sumak çayını içebilirsiniz.

Sumak çayının faydaları

- Kronik faranjite iyi gelir

- Boğaz ağrısı, balgam gibi şikâyetleri azaltır

- Öksürüğe iyi gelir

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- Kanser türlerine karşı koruyucu etkisi vardır

Enfeksiyona karşı korur

Sumak çayının yan etkisi var mı?

İlaç kullananlar ve hamileler sumak çayını kullanırken hekime danışmalıdır. Ayrıca uzmanlar kronik rahatsızlığı olanların da sumak çayı içmeden mutlaka hekime danışılması gerektiğini belirtiyor.

Sumak Hangi Yemeklerde Kullanılır?

Sumak çok lezzetli bir baharattır ve pek çok yemekte kullanılır. Sumağın ekşili bir lezzeti vardır. Ekşi sevenler sumağı pek çok yemeğine ekleyebilir. Sumak sayesinde yemeklere farklı ve güzel bir lezzet gelecektir. Ayrıca tuzu daha az tüketmek isteyenler de sumak sayesinde yiyeceklerini tatlandırabilir. Peki sumak hangi yemeklerde kullanılır? Sumak pek çok yemekte kullanılabilir. Köfte, kebap, dolma, salata, kısır ve mercimek köftesi sumağın yaygın kullanıldığı besinler arasındadır. Bunların dışında zeytinyağı ile hazırlanan yiyeceklerde ve yoğurt eklenen kebaplarda da sumak kullanılabilir. Önemli olan ekşi lezzeti sevmektir. Yeşil salatalarınızın içine bile sumak ekleyebilirsiniz. Diğer yandan kuru dolmalarda da sumak adeta olmazsa olmazdır. Kuru patlıcan ve kuru biber dolmasında sumak yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.

Sumak çeşitli şekillerde tüketilebilen lezzetli bir baharattır. Çok sık kullanılan sumak çok farklı yemeklere yakışan bir baharattır. Çoğunlukla salatalarda tercih edilen sumak dolmalar ve et yemeklerinde de çok fala kullanılmaktadır. Örneğin zeytinyağlı bamya, kısır ve mercimekli köftede sumak mutlaka kullanılır. Peki sumak nasıl tüketilir? Sumak direkt olarak yemeklerin içine eklenebilen toz bir baharattır. Ancak kullanım amacına bağlı olarak tüketim şekli değişebilir. Örneğin sumak öksürüğe ve idrar yollarına da iyi geldiği için sumak çayı şeklinde de tüketilebilir. Sıcak suda demleyerek ılık bir şekilde sumak çayı içebilirsiniz.

Tane sumak nasıl kullanılır?

Sumak ağacından toplanıp top sumak taneleri, makinelerde öğütülür. Öğütülmüş olan sumak taneleri defalarca elekten geçirilir ve böylece daha da ufalanır. Suyla güzelce yıkandıktan sonra tuzla birlikte tekrar öğütülür. Son olarak tuzla öğütüldükten sonra tam olarak toz haline gelir ve baharat olarak kullanılır.

Her aktarda bulunan sumak, zayıflamanın ekonomik ve doğal yollarından biridir. Mayhoş bir tadı olan sumak, iştah kontrolünde etkilidir ve gereğinden fazla yemenin önüne geçer. Çabuk doymaya yardımcı olur ve sonucunda dengeli miktarda kalori aldığınız için zayıflatıcı etkisinden faydalanırsınız.

Kuru sumak faydaları

Antiinflamatuar Özelliğe Sahiptir

Antiinflamatuar özelliğe sahip olan sumak, grip ve soğuk algınlıkları başta olmak üzere vücutta görülebilen enfeksiyon hastalıklarıyla savaşma gücünü arttırır. Ateşin düşürülmesine yardımcı olur ve enfeksiyon hastalıklarının daha hafif şekilde atlatılmasını sağlar. Enerji ve cesaret veriri.

Yoğurt sumak faydaları

Düzenli kullanımla birlikte ödem söktürmeye, bağırsakları temizlemeye ve dolaylı olarak kilo vermeye yardımcı olur. ÇABUK DOYMAYA YARDIMCI OLUR Gaz söktürücü, şişkinlik giderici baharatlardan biri olan sumağın kabızlığa iyi geldiği araştırmalarla kanıtlanmıştır.

Gerçek sumak nasıl anlaşılır? Sumak, görüntü itibariyle çalıya benzer. Rengi ise bordo kadife gibidir. Küre biçimindeki sumak bitkisi limon gibi .