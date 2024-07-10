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Gündem Sadece bir günde 6853 arıza! Otobüs değil trajedibüs
Gündem

Sadece bir günde 6853 arıza! Otobüs değil trajedibüs

Yeniakit Publisher
2024-07-10 17:15:00 -
Sadece bir günde 6853 arıza! Otobüs değil trajedibüs

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesinde faaliyet gösteren İETT otobüslerindeki arızalar herkesi canından bezdirirken vatandaşlar, Beyaz Masa adlı birime şikayetlerde bulunuyor. 10 Temmuz'da bildirilen arıza sayısı dehşete düşürdü.

CHP'li İBB yönetimindeki İstanbul'da 2019 yılındaki seçimlerin ardından ulaşım sistemi adeta çöktü.

Sürekli bozulan İETT otobüsleri, arızalanan metrolar, aksayan seferler ve yürümeyen merdivenler İstanbulluyu canından bezdirirken; CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendi kariyeri uğruna İstanbul'u ve vatandaşları adeta kendi kaderine terk etti.

İETT otobüsleri için 2019 ile 2023 yılları arasında vatandaşlar tarafından 823 bin 915 arıza kaydı oluşturulmuştu.

6.853 arıza kaydı

X'te İstanbul Takipte isimli hesap 10 Temmuz'da İBB Beyaz Masa'ya bildirilen arıza şikayetleriyle ilgili dehşete düşüren bir veri yayımladı.

İBB Beyaz Masa'ya, 10 Temmuz'da toplu ulaşım araçlarında klima arızası hakkında 6.853 kayıt oluşturuldu.
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Şikayetlerin 10 bini geçeceği tahmin ediliyor.

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