Sadece adı “Milli” olan bir gazete... “Milli” gelişmeyi okuyucularından sakladı!

ÖZEL HABER

Yeni tankların teslimiyle birlikte, bundan sonra 2026’da 11, 2027’de 41, 2028’de 30 adet olmak üzere toplam 85 adet T1 konfigürasyonlu, aynı yıl içinde 165 adet T2 konfigürasyonlu tankın üretimi planlanıyor. Beş yıl içinde toplam 250 Altay tankı orduya kazandırılacak.

Ancak, bu “yerli ve milli” başarı büyük alkış alırken, adı “Milli” olan Milli Gazete’nin sayfalarında bu muazzam gelişmeye yer vermemesi dikkat çekti. Savunma sanayimiz açısından gurur vesilesi olan bu adımın, okurlarından saklanmış olması akıllarda soru işareti bıraktı.

Devletimizin kendi silahını, kendi tankını üreten kabiliyetinin göstergesi olan bu olay; aynen şu şekilde özetlenebilir:’

Yerli üretim tanklarımız artık envanterde.

Tesis açıldı, üretim hattı devreye girdi.

Türkiye savunma sanayinde dışa bağımlılığı azaltıyor.

Ancak adı “Milli” olan gazete, bu haberi manşetlerine taşımayı tercih etmedi. Haberi hiç yayınlamayarak okuyucularından sakladı.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan “100 bin motor, ardından uçak ve tank yapacağız” diye beyanda bulunarak hayalini dile getirmişti.

Okurlarına “Milli” değerleri iletmesi beklenen bu yayın organının, böylesi kritik bir haberi arka sayfalara ya da hiç sayfaya taşımaması, gözden kaçmadı. Dünkü törende atılan bu stratejik adım, Türk savunma sanayisinin geldiği noktayı gözler önüne sererken Milli Gazete’nin de gerçekte ne olduğunu ortaya koydu.

İşte Milli Gazete'nin bu günkü 1. sayfası...