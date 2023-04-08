Sadece ABD ordusunda vardı! Türkiye testlerine başladı! Ha bu da birilerine kapak olsun

ASELSAN’ın 2022 Faaliyet Raporu’nda SSB’nin saldırı kabiliyeti olan İDA projesi kapsamında ROKETSAN iş birliğiyle ALBATROS-KAMİKAZE İDA’nın geliştirme çalışmalarında sona gelindiği ve saha testlerinin başladığı bilgisi yer alıyor.

Üç farklı testten geçti

ALBATROS-S’in geliştirme çalışmalarında edinilen deneyimlerin ALBATROS-KAMİKAZE için önemli bir altyapı oluşturacağı değerlendirilebilir. ASELSAN, ALBATROS-S ile sürü yeteneklerini daha önce icra edilen 3 farklı testte sergilemişti.

1) Navigasyon kabiliyetlerinin ön planda olduğu ilk aşamada daha küçük bir sürüyle otomatik olarak engelden kaçınma ve hedefe yaklaşma kabiliyetleri sergilenmişti.

2) Farklı tipteki İDA’larla müşterek görev kabiliyetinin gösterildiği ikinci aşamada ise sürü lideri olarak belirlenen ASELSAN-SEFİNE MİR İDA ile beraber görev yapan ALBATROS-S sürüsü temsili yabancı bota önleme yapmıştı.

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3) Üçüncü aşamada ise otomatik hedef algılama, farklı manevralarla hedefe yaklaşma ve sürü halinde angaje olma gibi kabiliyetler sergilenmişti.

Ukrayna’nın Rus gemi ve deniz üslerine kamikaze İDA’lar ile düzenlediği saldırılar, kamikaze İDA’ları sistemleri kıyı muharebeleri için ucuz ve düşük riskli sistemler olarak öne çıkarmıştır.

Ukrayna özelindeki sistemler incelendiğinde araçların uzaktan kumandaya bağımlılığından ve düşük otonomiden ötürü araçlar Shaheed-136 örneğindeki gibi navigasyona yönelik karıştırmalara karşı zaafiyetler gözlemlenebilir. Bu sebeple navigasyon ve hedefe saldırı gibi konularda otonomi seviyesi kamikaze İHA’larda olduğu gibi İDA’larda da görev başarısına etki etmektedir.

"Karışık sürü görev grubunda ABD'den sonra biz varız"

Sürü SİDA’nın çok zor bir iş olduğu uyarısıyla anlatmaya başlıyor Erkan ve bu adımları teknoloji kazanım çalışması olarak görmek gerektiğini söylüyor. Farklı görevler yapacak sürü İDA’ları dünyada kimsenin operasyonel olarak kullanmaya başlayamadığını öğreniyoruz.

“Son zamanlarda herkesin dilinde olsa da dünyada şimdilik sadece ABD'nin demesini yaptığı bir konsept” diyor Erkan ve “Dünyada çok az ülkenin başardığı SİDA konusunda karışık sürü görev grubu ile başarılı faaliyet yapabileceğini gösteren ikinci ülke biz olduk. Bu işi çok ciddiye alıyor ve üzerinde kritik teknolojiler geliştiriyoruz. Sensör sayısı çok daha fazla ve savaş gemisinin minyatürü bir direği olan ASELSAN MİR İDA da ciddiyetimizin göstergesi” bilgisini paylaşıyor.

KAYNAK: DEFENCETURK, HABER7