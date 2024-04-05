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Kadın - Aile Sadece 3 günde bağırsakları tertemiz yapan formül! Uzmanı tarafından dile getirildi: Karnı dümdüz yapıyor!
Kadın - Aile

Sadece 3 günde bağırsakları tertemiz yapan formül! Uzmanı tarafından dile getirildi: Karnı dümdüz yapıyor!

Yeniakit Publisher
2024-04-05 16:29:00 - 2024-04-05 16:33:04
Sadece 3 günde bağırsakları tertemiz yapan formül! Uzmanı tarafından dile getirildi: Karnı dümdüz yapıyor!

Bağırsak sağlığı, genel sağlık ve iyi bir sindirim sistemi için son derece önemlidir. Bağırsaklarımızı temizlemek ve sindirim sistemimizi dengelemek için doğal çözümler arayanlar için bu kür çok etkili olabilir. İşte Diyetisyen Büşra Çalışkan'dan bağırsakları harekete geçen kür tarifi...

Bağırsak sağlığı, genel sağlık ve kilo kontrolü için hayati öneme sahiptir. Bağırsaklarımızın düzenli olarak temizlenmesi, sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasını sağlar ve karın bölgesindeki şişkinliği azaltabilir. Basit malzemelerle hazırlanan bu kür, sindirim sistemini destekler ve vücudu detoksifiye eder.

BAĞIRSAKLARI TERTEMİZ KARNI DÜMDÜZ YAPIYORUZ

Diyetisyen Büşra Çalışkan'ın paylaştığı küt tarifi için gerekli malzemeler şu şekilde;

1 yemek kaşığı yoğurt
1/2 çay kaşığı sumak
1/2 çay kaşığı kimyon
1 tatlı kaşığı keten tohumu
1/2 limon
Yapılışı ve uygulanışı;

Tüm malzemeleri karıştırın. 3 gün boyunca akşam yatmadan 1 saat önce tüketin. Bağırsakları temizleyip göbek sorununa veda edin.

Not:Hamilelik dönemindeki kişiler tüketmemelidir.
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