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Aktüel Sadece 2 malzemeyle 2 haftada 5 kilo verdiren kür tarifi
Aktüel

Sadece 2 malzemeyle 2 haftada 5 kilo verdiren kür tarifi

Kilo vermek isteyen birçok kişi en hızlı şekilde zayıflamanın yollarını arıyorlar. Doğal iki besin ise kalorilere hücum ediyor. İşte kilo verdirirken güzelleştiren kür tarifi...

Yeniakit Publisher
2021-10-15 13:27:00 -
Sadece 2 malzemeyle 2 haftada 5 kilo verdiren kür tarifi

Zayıflamak için emek gerekiyor. Düzenli kür uygulamaları ise kilo vermek isteyenlerin en büyük destekçisi. İşte 2 haftada 5 kilo verdiren doğal kür tarifi...

Zayıflama kürü

Zencefil yağ yakımını sağlıyor. Toksin attırıyor.

1 adet zencefil

Yarım demet maydanoz

2 su bardağı su

Yapılışı

Tüm malzemeleri tencereye alın. 15 dakika kaynatın. Kürü 2 gün boyunca her sabah aç karnına tüketebilirsiniz.

 

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