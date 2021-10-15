Sadece 2 malzemeyle 2 haftada 5 kilo verdiren kür tarifi
Kilo vermek isteyen birçok kişi en hızlı şekilde zayıflamanın yollarını arıyorlar. Doğal iki besin ise kalorilere hücum ediyor. İşte kilo verdirirken güzelleştiren kür tarifi...
Zayıflamak için emek gerekiyor. Düzenli kür uygulamaları ise kilo vermek isteyenlerin en büyük destekçisi. İşte 2 haftada 5 kilo verdiren doğal kür tarifi...
Zayıflama kürü
Zencefil yağ yakımını sağlıyor. Toksin attırıyor.
1 adet zencefil
Yarım demet maydanoz
2 su bardağı su
Yapılışı
Tüm malzemeleri tencereye alın. 15 dakika kaynatın. Kürü 2 gün boyunca her sabah aç karnına tüketebilirsiniz.