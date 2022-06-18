Sadece 2 malzeme ile erik pestili tarifi

Sadece 2 malzeme kullanarak yapacağımız erik pestilinde bu iki malzeme nedir hemen öğrenelim. Sonrasında, pestilimizi kaynatmaya başlayalım.

Sadece 2 Malzeme Çok Kolay Ve Lezzetli Erik Pestili Tarifi İçin Malzemeler

1 kilo erik

Yarım çay bardağı şeker

Sadece 2 Malzeme Çok Kolay Ve Lezzetli Erik Pestili Tarifi Nasıl Yapılır?

İlk önce 1 kg erik çekirdeklerini çıkarıp tencereye içine koyup ocakta kaynamaya bırakın. Ardından sırada karıştırın bakın erikleri yumuşak mı diye. Yarım çay bardağı toz şekeri kulandım iyice karıştırın siz sadece erik tatlısı almak istiyorsa hız şeker kullanılmamış bilirsiniz. Erikleri iyice yumuşak eritilip ten sonra robotta geçirin. Muhallebi gibi olması lazım sonra ocaktan alabilirsiniz, hazır pestil kevgirden geçirilir sadece çekirdekleri ve kabukları kaldın. Yağlı kağıt serilmiş tepsiye üzerine döküp, güzelce ince yayın her tarafa, iyice yaydıkdan sonra güneşte kurutun. Bu tarifte yaklaşık 2 gün ya da 3 kurudu. İyice kuruduktan sonra kağıdı tepsiden alın ve kesin. İsterdiniz şekli verebilirsiniz nasıl istiyorsanız.

Erik pestillimiz hazır.