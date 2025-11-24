Sadece 18 ışık yılı uzakta: Dünya benzeri Süper-Dünya keşfedildi

Science Daily’nin haberine göre astronomlar Dünya’ya 18 ışık yılı uzaklıkta bulunan bir M cüce yıldızının yaşanabilir bölgesinde bir Süper-Dünya’ya rastladı.

Ötegezegenleri tanımlamaya yardım eden iki hassas araçla elde edilen veriler kullanılarak tespit edilen gezegene ‘GJ 251 c’ adı verildi.

Yüksek hassasiyetli gözlem aletleri ötegezegenin M cüce yıldızına hafifçe çekildiğini tespit etti.

Gezegenin Dünya’ya benzer şekilde kayalık yapıda olabileceği düşünülüyor. Yüzeyinin de su bulunmasına uygun sıcaklıkta olduğu tahmin ediliyor. Eğer bu doğruysa yaşam için temel koşullardan biri gezegende sağlanıyor.

GJ 251 c Dünya’dan birkaç kat daha büyük ve Samanyolu Galaksisi’nin nispeten yakın bir noktasında.

Araştırmacılardan Paul Robertson şöyle konuştu: “Şu ana kadar o kadar çok ötegezegen keşfettik ki yeni bir tane keşfetmek artık o kadar da büyük bir olay değil. Bunu özellikle değerli kılan şey, ana yıldızının sadece 18 ışık yılı uzaklıkta, yani kozmik ölçekte neredeyse kapı komşusu olması.”

18 ışık yılı yaklaşık 173 trilyon kilometreye denk geliyor.

Çalışmanın bulguları ‘The Astronomical Journal’ adlı dergide yayınlandı.