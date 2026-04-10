Sadece 10 günde nereden nereye! 5G ailesinde hızlı büyüme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Antalya'da düzenlenen Türk Telekom İş Ortakları Toplantısı’na katıldı. Toplantıda Antalya Valisi Hulusi Şahin, Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanı İsmail İlhan Hatipoğlu, Türk Telekom Genel Müdürü Ebubekir Şahin ve yöneticileriyle Türk Telekom'un iş ortakları ve bin 600'ü aşkın katılımcı yer aldı. Toplantının açılışında şarkıcı Sefo, Türk Telekom için hazırladığı reklam şarkısını seslendirdi. Ardından Müslüm Gürses'e saygı amaçlı 5G hologram teknolojisiyle hazırlanan Müslüm Gürses ve Sefo'nun 'Bilmem mi' isimli şarkıyı seslendirdiği klip gösterime sunuldu.

DİJİTAL DÖNÜŞÜMDE KÜRESEL BİR OYUNCU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, bilişim ve haberleşme sektörünün günümüz dünyasının en stratejik ve vazgeçilmez alanlarından biri olduğunu belirterek, “Ekonomik büyümeden istihdama, küresel rekabet gücünden milli güvenliğe kadar her alanda belirleyici rol oynamaktadır. Yapay zeka, bulut bilişim, nesnelerin interneti ve yüksek hızlı bağlantı gibi teknolojiler, ülkelerin kalkınma hızını doğrudan etkilemekte, yenilikçiliği ve verimliliği zirveye taşımaktadır. Bakanlık olarak yük, insan ve data ulaşımındaki iddiamızı her geçen gün artırıyor, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu, AK Parti hükümetlerimizin kararlılığı ve Türk Telekom gibi uzman kurumlarımızın inançlı çalışmalarıyla dijital dönüşümde küresel bir oyuncu olma yolunda kararlılıkla ilerliyoruz" dedi.

5G ABONESİ 29 MİLYONU AŞTI

Türk Telekom'un, 1840 yılında kurulan Posta Nezareti'ne dayanan köklü tarihiyle Türkiye’nin dijital omurgasını oluşturan güzide bir kuruluş olduğunu anlatan Bakan Uraloğlu, dijital dönüşüm yolculuğunda önemli kilometre taşlarını geride bıraktıklarını belirterek, “5G'ye geçişimizi, 31 Mart 2026'da Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle '5G ile İletişimde Güçlü Türkiye Töreni' ile resmen ilan ettik. 1 Nisan 2026 itibarıyla 81 ilimizde kademeli hizmete aldığımız 5G ile daha ilk günden yaklaşık 21 milyon abone bu teknolojiyle buluştu. 10 gün içerisinde yaklaşık 8 milyon yeni 5G abonesi daha bu teknoloji ile tanışarak 29 milyonu aştı" dedi.

5G UYUMLU CİHAZ SAYISI 32 MİLYON

Türkiye’deki 5G uyumlu cihaz sayısının yaklaşık 32 milyon olduğunu dile getiren Uraloğlu, “29 milyonu aşan abone sayımızla şimdiden yüzde 91'lik muazzam bir penetrasyon oranına ulaştık. Bu rakam, gerçekten dikkat çekici ve gurur verici. Çünkü bu durum, vatandaşlarımızın 5G teknolojisini olağanüstü hızlı ve yüksek bir oranda benimsediğini açıkça göstermektedir. Neredeyse her 10 adet 5G uyumlu cihazdan 9'u aktif olarak 5G hizmetini kullanıyor. Zaman içerisinde yeni 5G uyumlu mobil telefon, tablet ve diğer cihazların sayısı arttıkça bu penetrasyon oranımız ve abone istatistiklerimiz de önemli ölçüde artmaya devam edecektir" diye konuştu.

İKİ YILLIK 5G HEDEFİ

İki yıl içerisinde 5G hizmetlerini ülkenin her noktasına eriştireceklerini açıklayan Bakan Uraloğlu, “Ama 5G yalnızca bir haberleşme teknolojisi değil, üretim gücümüzü, hizmet kalitemizi ve teknolojik rekabetçiliğimizi aynı anda yükselten bir kalkınma altyapısıdır. Robotik sistemlerden otonom sürüşe, akıllı şehirlerden akıllı tarıma, 8K canlı yayınlardan kritik altyapı yönetimine kadar birçok alanda dönüşümü hızlandıracaktır. Bilindiği üzere 5G'ye geçişte en kritik unsurlardan biri güçlü fiber altyapısıdır" dedi.

FİBER AĞDA TÜRKİYE, AVRUPA ÜÇÜNCÜSÜ

Bu kapsamda 2002 yılında yaklaşık 81 bin kilometre olan fiber optik ağ uzunluğunu 8 kattan fazla artırarak 657 bin kilometreye, yani dünyanın çevresini 16 kez dolaşacak uzunluğa ulaştırdıklarını belirten Uraloğlu, “Türk Telekom da bu alanda öncü rol üstlenerek büyük başarılara imza attı. 2019'dan bu yana 231 bin kilometre yeni fiber döşedi ve 12,3 milyon haneye fiber erişimi sağladı. 2025 yılı sonu itibarıyla Türk Telekom'un ülke çapındaki fiber ağ uzunluğu 535 bin kilometreye, fiber hane kapsaması ise 34,2 milyona ulaştı. Bu istatistiklerle birlikte Türkiye, 39 Avrupa ülkesi arasında en çok haneye fiber altyapısı ulaştıran ilk 3 ülke arasında yer almakta, fiber abone sayısında ise dördüncü sırada bulunmaktadır" dedi.

5G YETKİLENDİRME İHALESİNDEN 3,5 MİLYAR DOLARLIK GELİR

Türk Telekom'un, fiberdeki gücünü mobile taşıma konusunda önemli bir adım attığından da bahseden Uraloğlu, şunları söyledi:

“2024 itibarıyla LTE mobil baz istasyonlarının yüzde 61'ini fiberle bağlı konuma getirmiştir. Bu oran, mevcut dünya ortalamasının ve Avrupa'nın 2028 için hedeflediği yüzde 53'ün dahi üzerindedir. Türk Telekom, Turkcell, Vodafone'un rekabetiyle 16 Ekim 2025'te gerçekleştirdiğimiz 5G yetkilendirme ihalesi neticesinde 3 milyar 534 milyon dolar gelir elde ettik. 5G yetkilendirme ihalesinde işletmecilerimize yıllara göre artan şekilde yüzde 60'a varan oranlarda yerli malı belgeli ürün ve yüzde 30'a varan oranlarda milli haberleşme ürünü kullanımı yükümlülüğü getirdik. Mobil özel şebekelerde milli bileşenleri zorunlu kıldık. Türk Telekom da ihalede mobil stratejisiyle uyumlu sonuçlar elde ederek abone başına en yüksek kapasite kullanım hakkına sahip operatör olarak stratejik bir başarı gösterdi. Ve biz 5G'yi yalnızca bir haberleşme teknolojisi değil; milli teknoloji ekosistemimizi büyütme fırsatı olarak da görüyoruz. 5G teknolojilerinde yerli ve milli çözümlerin geliştirilmesini stratejik öncelik olarak ele alıyoruz. Teknolojinin sadece tüketildiği değil, yerli ve milli imkânlarla üretildiği bir Türkiye için çalışıyoruz."

BAKAN URALOĞLU’NA İKİ HEDİYE

Konuşmasının ardından Bakan Abdülkadir Uraloğlu'na, Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanı İsmail İlhan Hatipoğlu ve Türk Telekom Genel Müdürü Ebubekir Şahin tarafından Türk Telekom'un bu sene Avrupa'da yarı final oynayan basketbol takımının üzerinde Bakan Uraloğlu'nun isminin yazılı olduğu 61 numaralı forması armağan edildi. Ayrıca Türk Telekom'un destek verdiği İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nin minyatürü sanatsal çalışması da hediye edildi. Ardından aile fotoğrafı çekimi gerçekleşti.