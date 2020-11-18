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Medya Sadakatsiz rezaleti devam ediyor
Medya

Sadakatsiz rezaleti devam ediyor

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından 'Evlilik dışı ilişkileri normal gibi göstermek' gerekçesi ile ceza kesilen Sadakatsiz adlı rezil yapım ekranlardaki varlığını sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-18 21:11:00 - 2020-11-18 21:14:26
Sadakatsiz rezaleti devam ediyor

Eşi tarafından gayr-i meşru bir ilişki ile aldatılan kadının hikayesini konu edinen 'Sadakatsiz' adlı rezalet gelen tüm tepkilere ve kesilen cezalara rağmen yayın hayatına devam ediyor.

İğrençliğin dozu her hafta daha da artıyor

Gayr-i meşru ilişki zincirlerinin normalleştirilerek hikayeleştirildiği rezil dizide iğrençlik her hafta daha da ileri dozda veriliyor. İlk bölümde eşi tarafından aldatıldığını öğrenen Asya rolündeki kadın, ilerleyen bölümlerde eşinin en yakın arkadaşı Volkan rolündeki adamla eşini aldatıyor. Sözde intikam adı altındaki bu sahne toplumda çok sert eleştirilerle karşılanırken, edepsizlik bununla da sınırlı kalmıyor.

Kürtaj skandalı

Eşini aldatan Volkan rolündeki adamın gayr-i meşru ilişki yaşadığı Derin rolündeki kadın ise 3 aylık hamile olduğunu öğreniyor. Volkan'dan boşanmasını isteyen Derin, isteği gerçekleşmeyince çocuğunu aldırdığını söylüyor. Basit bir üzülme sahnesi ile cinayetin de meşrulaştırıldığı ahlaksız dizide, yan karakterler Nil ve gayr-i meşru ilişki yaşadığı erkek arasında kadına yönelik şiddet ekranda yer bulurken, uyuşturucu madde ve hap kullanan çiftin yaşadıkları anlatılıyor.

Tanıtımlarda şirk dolu ifadeler

Sadakatsiz rezaletinin ilk fragmanlarında kullanılan 'Aldatılan kadının öfkesi cehennem ateşinden beterdir' betimlemesi de yoğun tepkilere sebep olmuş, rezil diziye RTÜK'ün incelemesi sonucunda 'Evlilik dışı ilişkileri normal gibi göstermek' gerekçesi ile ceza kesilmişti.

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