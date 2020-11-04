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Medya Sadakatsiz dizisinde yeni rezillik! Vatandaşlar çağrı yaptı
Medya

Sadakatsiz dizisinde yeni rezillik! Vatandaşlar çağrı yaptı

Kanal D'de Türk televizyon tarihinin en mide bulandırıcı dizilerinden biri olan Sadakatsiz dizisinde yeni bir skandal daha ekranlara geliyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-04 17:15:00 -
Sadakatsiz dizisinde yeni rezillik! Vatandaşlar çağrı yaptı

Aile yapısını darmadağın eden rezil dizilerden biri olan Sadakatsiz'de yeni bir ahlaksızlık daha gerçekleşiyor.

Aldatmayı normal bir durum olarak gösteren dizinin yeni bölüm fragmanında 'aldatılan bir kadının başka bir evli adam ile aşk yaşamasının senaryolaştırılması' izleyeciler tarafından tepkiyle karşılandı.

Bugün ekranlara gelecek olan yeni bölümde, aldatılan başrol oyuncusu eşinden intikam almak amacıyla eşinin en yakın arkadaşından gelen teklifi değerlendirecek.

'Toplumun ahlak yapısını bozuyor' denilerek yorumların yapıldığı dizi ile ilgili RTÜK'ün harekete geçmesi bekleniyor.

Yapılan başka yorumlarda ise "Bu rezillikler önceden bilinmesine rağmen neredesin RTÜK?" denildi.

Her bölüm skandal

 Sadakatsiz dizisinin geçtiğimiz bölümlerinde, eşini aldatan adamın hem eşini hem de gayrimeşru ilişki yaşadığı kadını kastederek "Ben ikisini de seviyorum. İnsan aynı anda iki kadını neden sevemesin" sözleriyle ahlaksızlığı meşrulaştırdığı sahne büyük tepki görmüştü.

"Bu, Türk toplumunu ateşe atmaktır"

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, geçtiğimiz günlerde gayri meşru ilişkileri ve aldatmaları anlatan "Sadakatsiz" isimli rezil diziye tepki göstererek demişti.

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