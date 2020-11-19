Sadakatsiz dizisinde büyük rezalet! Tepki üstüne tepki yağıyor

Eşi tarafından gayr-i meşru bir ilişki ile aldatılan kadının hikayesini konu edinen 'Sadakatsiz' adlı rezalet gelen tüm tepkilere ve kesilen cezalara rağmen yayın hayatına devam ediyor.

Gayr-i meşru ilişki zincirlerinin normalleştirilerek hikayeleştirildiği rezil dizide iğrençlik her hafta daha da artıyor.

Dün ekranlara gelen yeni bölümde nimete büyük bir saygısızlık yapıldı. Eşini aldatan ve bu durumu normal bir durum olarak yansıtan Volkan isimli karakter, ekranlara gelen sahnede nimeti hiç hoş olmayan bir şekilde eline alıp fırlattı. Sonra da tükürdü.

İzleyenleri çileden çıkaran sahnelere vatandaşlar büyük tepki gösterdi.

Vatandaşlar, 'Her türlü ahlaksızlığı evlere kadar getiriyorsunuz. Bari nimeti bu şekilde kullanmayın' yorumlarını yaptı.