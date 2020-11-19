  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Sadakatsiz dizisinde büyük rezalet! Tepki üstüne tepki yağıyor
Medya

Sadakatsiz dizisinde büyük rezalet! Tepki üstüne tepki yağıyor

RTÜK tarafından 'Evlilik dışı ilişkileri normal gibi göstermek' gerekçesi ile ceza kesilen ve buna rağmen ekranlara gelmeye devam eden Sadakatsiz adlı dizide yine rezalet bir sahne yaşandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-19 11:44:00 -

Eşi tarafından gayr-i meşru bir ilişki ile aldatılan kadının hikayesini konu edinen 'Sadakatsiz' adlı rezalet gelen tüm tepkilere ve kesilen cezalara rağmen yayın hayatına devam ediyor.

Gayr-i meşru ilişki zincirlerinin normalleştirilerek hikayeleştirildiği rezil dizide iğrençlik her hafta daha da artıyor.

Dün ekranlara gelen yeni bölümde nimete büyük bir saygısızlık yapıldı. Eşini aldatan ve bu durumu normal bir durum olarak yansıtan Volkan isimli karakter, ekranlara gelen sahnede nimeti hiç hoş olmayan bir şekilde eline alıp fırlattı. Sonra da tükürdü.

İzleyenleri çileden çıkaran sahnelere vatandaşlar büyük tepki gösterdi.

Vatandaşlar, 'Her türlü ahlaksızlığı evlere kadar getiriyorsunuz. Bari nimeti bu şekilde kullanmayın' yorumlarını yaptı.

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'ye demokrasi dersi vermeye kalkanlar sessiz! Avrupa ülkesinde, milletvekilini yaka paça gözaltına aldılar
Dünya

Türkiye'ye demokrasi dersi vermeye kalkanlar sessiz! Avrupa ülkesinde, milletvekilini yaka paça gözaltına aldılar

Almanya'nın başkenti Berlin'de, hükümetin koronavirüs tedbirlerini protesto etmek için toplanan gruba müdahale eden polis, AfD Milletvekili ..
Ahmet Hakan Ali Babacan’ı bombaladı! ‘Eğer bunları deseydi…’
Siyaset

Ahmet Hakan Ali Babacan’ı bombaladı! ‘Eğer bunları deseydi…’

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Gezi davasında şikayetçi olmadığını savcının bütün bakanları mağdur olarak yazdığını söylemesi yan..
Alay konusu oldular! CHP'li vekiller yalanda bile anlaşamadı
Gündem

Alay konusu oldular! CHP'li vekiller yalanda bile anlaşamadı

CHP'li vekiller, attıkları yalanlar birbiri ile tutmayınca sosyal medyada alay konusu oldu.

Satılık 2010 model Citröen Nemo
Satılık 2010 model Citröen Nemo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay