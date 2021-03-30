Sadakataşı Ramazan çalışmalarına başladı

Bu yıl Ramazan faaliyetlerini dünyanın dört bir tarafında gerçekleştirecek olan dernekihtiyaç sahiplerine kumanya, zekât, fitre ve bayramlık kıyafetler ulaştıracak. Önceden belirlenen ailelerin evlerine yemek kumanyaları dağıtarak iftar organizasyonları yapılacak.

Kumanya yardımları

Dernek, Ramazan yardımları kapsamında 15 bini Türkiye’de olmak üzere toplam 25 bin aileyekumanya ulaştırarak sofralarıbereketlendirecek. Ayrıca Türkiye’de 6 bin aileye 200 TL’lik market kartı dağıtımı yapılacak.

Kardeşlik sofraları

Ramazan ayının bereketini birlikte yaşamak amacıyla dünyanın dört bir tarafında kurulan kardeşlik sofraları bu senede devam edecek. Dernek geleneksel Mescid-i Aksa sofralarında Kudüslülerle bir araya gelmeyi sürdürecek. Pandemi kısıtlamalarının olduğu ülkelerde ihtiyaç sahiplerinin evlerine iftarlık kumanya dağıtımları yapılacak.

5 bin aileye zekât, fitre ve fidye desteği

Ramazan yardımlarıkapsamında Sadakataşı ekipleri Türkiye, Yemen, Gazze, Kudüs, Suriye ve Bangladeş başta olmak üzere 30 ülkede 5 bin aileye zekât, fidye ve fitre dağıtımları gerçekleştirecek.

Bayramın sevinci çocuklarla yaşanacak

Bayramın mutluluğunu en fazla yaşayan çocukları da unutmayacak olan dernek, yardım faaliyetlerinin yapılacağı 30 ülkede 6 bin çocuğa bayramlık kıyafetler ve oyuncaklar hediye edecek.

Ramazan’da Faaliyeti yapılacak diğer projeler

Dernek tarafından Ramazan yardımları dışında birçok ülkede kalıcı eserler ile su kuyularının temel atma ve açılışlarınıgerçekleştirilecek.

-Çad, Sadakataşı Camii temel atılması

-Bangladeş Mescid-i Aişe Camii açılışı

-Burkina Faso Külliye açılışı

-Kenya Âdem & Sevil Alkaç Camii açılışı

-Tanzanya Medrese-i Yusufiye Okulu açılışı

-Suriye briket ev projesi açılışları

-Birçok ülkede su kuyusu temel atımı ve açılışları

Nerelere yardım ulaştırılacak?

Sadakataşı başta Türkiye olmak üzere 30 ülkede Ramazan yardımları gerçekleştirecek.

Avrupa; İspanya, Arnavutluk, Bulgaristan, Macaristan, Kosova, Bosna Hersek ve Makedonya

Afrika; Burkina Faso, Çad, Kenya, Mali, Somali, Nijer, Gana ve Tanzanya

Orta Doğu; Suriye, Irak, Yemen, Filistin (Gazze, Kudüs) ve Lübnan

Asya; Kırgızistan, Vietnam, Hindistan, Moğolistan, Sri Lanka, Filipinler (Moro), Bangladeş, Myanmar ve Afganista

Geçen Ramazan neler yapıldı?

Derneğin geçen Ramazan’dayaptığı yardımlarda21 bin aileye gıda kumanyası, 2 bin çocuğa bayramlık kıyafet, 15 bin kişiye iftarlık kumanya, 2 bin aileye zekât ve fitre dağıtımı yapıldı.

Destek olmak için

Bu yılda Ramazan sevincini ihtiyaç sahipleriyle birlikte yaşamak çağrıda bulunan Sadakataşı DerneğiRamazan kumanyası, market kartı ve bayramlık bedelini 200 TL, fidye bedelini ise 28 TLolarak belirledi.

Ayrıca RAMAZAN yazıp 2989’a SMS göndererek 10 TL destekte bulunabilirsiniz. www.sadakatasi.org.tr sitesinden online bağış yapabilir ve derneğin 0216 614 04 61 numaralı irtibat telefonuna ulaşarak yetkililerin yönlendirmesiyle bağış yapabilirsiniz.