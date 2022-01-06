Sadakataşı İdlib’de cami ve okul açılışı gerçekleştirdi

İdlib’de Sadakataşı tarafından inşa edilen briket evlerde yaşayan mülteci ailelerin ihtiyaçları doğrultusunda cami ve okul açılışları gerçekleştirildi. Yardımların devamında mülteci ailelere dernekekibi tarafından gıda, zekât ve kışlık kıyafet yardımları ulaştırıldı.

Mustafa Zehra Er Camii

İdlib’e bağlı Babiska bölgesinde Sadakataşı tarafından inşa edilen TOGEM-DER konutlarında 100 metrekare alana projelendirilen, 200 kişi kapasiteli Mustafa Zehra Er Camii Sadakataşı ekibi tarafından ibadete açıldı.

Mustafa Saadet Karavuş Okulu

İdlibli mülteci çocukların yaşandığı sorunların başında eğitim geliyor. TOGEM-DER konutlarında yaşayan 316 çocuğun okul ihtiyacının karşılanması için dernek tarafından Mustafa Saadet Karavuş Okulu’nun açılışı gerçekleştirildi. Müfredat ve dini eğitimin verildiği okulda eğitim gören 316 çocuğa Sadakataşı ekibi tarafından bot ve mont hediye edildi.

Mültecilere acil yardım

Yardım çalışmalarının devamında dernek ekibi tarafından Zailun mülteci kampında yaşayan 150 aileye gıda kumanyası ve kurban eti dağıtımı gerçekleştirildi. Dernek ekibi İdlibli mülteci ailelere ve civar bölgelerde bulunan okullarda öğretmenlik yapan toplamda 400 kişiye zekât ve kışlık kıyafet dağıtımı gerçekleştirdi.

5 bin aileye briket ev

İdlib’de yapılan yardım çalışmaları hakkında bilgi veren Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal yaptığı açıklamada; ‘‘Sınırımıza yakın bölgelere göç eden mülteciler için yardım çalışmalarımız devam ediyor. 22 bölgede, 5 bin briket evin yapımını tamamladık.Kampların ihtiyaçları doğrultusunda okul ve cami açılışlarımızdevam ediyor. Bölgede bulunan ekibimiz açılışlarla birlikte mülteci ailelere gıda, zekât ve kışlık kıyafet ulaştırdı. Yardımların buraya gelmesinde katkısı olan tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz’’ ifadelerini kullandı.

Destek olmak için;

Sadakataşı’nın başlatmış olduğu İdlib yardımlarına destek olabilmek için İDLİB yazıp2989’a SMS göndererek 10 TL destekte bulunabilirsiniz.www.sadakatasi.org.tr adresinden banka hesap numaralarına erişebilir ve online bağış yapabilirsiniz. Detaylı bilgi alabilmek için 0216 614 04 61 numaralı telefon numarasından dernek yetkililerine ulaşabilirsiniz.