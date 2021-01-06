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Aktüel Sadakataşı Derneğinden İdlib'deki çocuklara yardım
Aktüel

Sadakataşı Derneğinden İdlib'deki çocuklara yardım

Çocuklara yönelik içinde şampuan, ıslak mendil, bebek bisküvisi ve bebek bezi bulunan koliler ile 28 bin 512 litre süt dağıtıldı

Yeniakit Publisher
2021-01-06 14:08:09 -
Sadakataşı Derneğinden İdlib'deki çocuklara yardım

İSTANBUL (AA) - Sadakataşı Derneği, İdlib'deki kamplarda çocukların ihtiyaçlarına yönelik malzemeler içeren koliler ile süt dağıtımı gerçekleştirdi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Suriye'de yaşanan çatışmalar sebebiyle İdlib bölgesine göç eden sığınmacılar için başlatılan yardım çalışmaları devam ediyor.

Bölgede bulunan yardım ekibi, bin aileye içinde çocuklara yönelik içinde şampuan, ıslak mendil, bebek bisküvisi ve bebek bezi bulunan koliler ile 28 bin 512 litre süt dağıttı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal, bölgede iç savaşın başladığı günden bu yana yardım çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirterek, desteğini esirgemeyen hayırseverlere teşekkür etti.

Derneğin başlattığı kampanyaya destek olmak isteyenler, banka hesap numaralarına, www.sadakatasi.org.tr web adresinden ulaşabiliyor.

Ayrıca tüm operatörlerden İDLİB yazıp 2989'a kısa mesaj göndererek kampanyaya 10 lira destek verilebiliyor.



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