  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Sadakataşı Derneği, Sri Lanka'da anaokulu açtı
Aktüel

Sadakataşı Derneği, Sri Lanka'da anaokulu açtı

Yeniakit Publisher
2020-10-01 13:39:59 -
Sadakataşı Derneği, Sri Lanka'da anaokulu açtı

İSTANBUL (AA) - Sadakataşı Derneğinin Sri Lanka'nın Puttalam bölgesinde hizmete açtığı anaokulunda 50 çocuk eğitim görecek.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Sadakataşı Derneğinin Berlin Sultan Ahmet Camisi ile projelendirerek yapımını gerçekleştirdiği Berlin Sultan Ahmet Anaokulu, öğrenciler ve bölge halkının katılımıyla hizmete açıldı.

120 metrekare alan üzerine projelendirilen, 2 sınıf, ofis ve oyun alanından oluşan anaokulunda 50 çocuk eğitim görecek.

Berlin Sultan Ahmet Anaokulu ile ülkede azınlık olarak yaşayan Müslümanlar, dini ve ülke müfredatını içeren yeni bir eğitim merkezine sahip oldu.

Sri Lanka'da eğitim alanında çalışmalarını sürdüren Sadakataşı Derneği, geçen yıllarda bölgede 2 okulun yapımını tamamlayarak açılışını gerçekleştirdi. 15 Temmuz şehidi Halil Kantarcı adına yapılan eğitim merkezi ve yetimhanede 90 kişi yatılı eğitim görüyor.

Bir diğer proje olan Osmanlı Okulu'nda ise 50 öğrenci eğitim alıyor. Berlin Sultan Ahmet Anaokulu ile dernek bölgede 3'üncü eğitim merkezinin açılışını gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal, Sri Lanka'da azınlık durumda olan Müslümanların eğitim konusunda sorunlar yaşadığını belirtti.

Bu problemin çözümüne katkı sağlamak için inşa ettikleri anaokulu ile ülkeye yeni bir proje kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Özdal, bölgeye yapmış oldukları insani yardımlarla birlikte eğitim konusundaki çalışmalarını da sürdüreceklerini kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kaan Sarıaydın ‘Hazır olun’ diyerek açıkladı! 'Türkiye yakın zamanda çatışmaya girecek'
Gündem

Kaan Sarıaydın ‘Hazır olun’ diyerek açıkladı! 'Türkiye yakın zamanda çatışmaya girecek'

Stratejist Kaan Sarıaydın, Türkiye'nin yakın zamanda Birleşik Arap Emirlikleri ile çatışmaya gireceğini açıkladı.
Ermeni vekil 'hedefler kartondan' dedi! Azerbaycan görüntüleri paylaştı
Dünya

Ermeni vekil 'hedefler kartondan' dedi! Azerbaycan görüntüleri paylaştı

Azerbaycan Ordusu'na ait Türk yapımı Bayraktar TB2 SİHA'lar, Ermenistan'a ait 8 adet BM-21 Grad ÇNRA'yı yok etti.
CHP'li belediye astığı afişle alay konusu oldu
Gündem

CHP'li belediye astığı afişle alay konusu oldu

CHP'li Kırşehir Belediyesi, "gelir gider tablosu" ile vatandaşa şov yapmak isterken sosyal medyada alay konusu oldu.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay