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Saçma izlerine rastlanan şüpheli aracın bagajından tavuk çıktı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde arka kısmında bulunan saçma izlerinden şüphelenen polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan aracın arkasından 2 adet tavuk çıktı.

02 Şubat 2019 Cumartesi 16:34
Saçma izlerine rastlanan şüpheli aracın bagajından tavuk çıktı

Ordu'da sürücüsünün dur ihtarına uymayan hafif ticari araç, kovalamaca sırasında biri park halinde 2 araca çarptı. Bir süre sonra sürücünün terk ettiği araçta, saçma izlerine rastlandı. Bagajında ise 2 tavuk bulundu.

​Olay, dün saat 20.30 sıralarında Altınordu ilçesinde meydana geldi. İlçede yol kontrolü yapan polis ekipleri, şüpheli gördükleri 52 FM 016 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi. Ancak sürücü, 'dur’ ihtarına uymayarak yoluna devam etti. Polisin takibe aldığı araç, biri park, diğeri hareket halindeki 2 araca çarptı. Yaklaşık 40 dakikalık kovalamacanın ardından şüpheli, ara sokakta aracından inerek kaçtı.

Yapılan incelemede terk edilen aracın arka kapısında saçma izlerine rastlanırken, bagaj kısmında ise canlı 2 tavuk bulundu. Kaçarak izini kaybettiren şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. 

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Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 16:34
  1. Ordu
  2. Altınordu
  3. şüpheli araç

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  • yücelyücel47 dk önce
    Tavık çalmıştır :D

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