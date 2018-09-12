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Saçlarınızı sakın boyamayın!

Saçlarını boyayan lenfoma kanserini göze almalı imiş!

12 Eylül 2018 Çarşamba 21:17
Saçlarınızı sakın boyamayın!

American Journal of Epidemiology dergisinde yayınlanan araştırmada saçlarını boyayanlarda lenfoma kanseri riski için aynen bu rakam yazıldı.

Lenfoma lenf kanseri. Barselona'daki Katalan Onkoloji Enstitüsü'nden Dr. Silvia de Sanjose yaptıkları araştırmada, 'başta saç renklendiricileri ve saç boyalarının lenfoma riskini artırdığını' söyledi.

De Sanjose, daha önceki araştırmalarda saç boyasıyla kanser riski arasında bağlantı bulduğunu hatırlatarak, yeni araştırmada bu bağlantıyı, 6 Avrupa ülkesinden 4 bin 719 lenfoma hastasıyla ilgili verileri incelerek desteklediklerini söyledi. Araştırmada, hasta kadınların dörtte üçü saçlarını boyarken, erkeklerin yüzde 7'sinin boyadığı belirlendi.

Araştırmada, saçlarını boyayanlar arasında bu hastalığa yakalanma riskinin yüzde 19 daha fazla olduğu belirtilirken, saçlarını yılda 12 ya da daha fazla kez boyayanların hastalığa yakalanma riskinin yüzde 26 daha fazla olduğu kaydedildi.

American Journal of Epidemiology dergisinde yayınlanan araştırmada da saçlarını boyayanlarda lenfoma kanseri riskinin yüzde 37 daha fazla olduğu yazıldı.

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 21:17
  1. saç boyama
  2. saç boyamanın zararları

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