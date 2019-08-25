Saçlarımızı ne sıklıkla kestirmeliyiz?

Hanımların birçoğunun saçları zaman içinde bolca işleme maruz kalır. Söz konusu bu işlemler saçların yıpranmasına, kırılmasına yol açar. Kırıklarla dolu bir saçtan kurtulmanın en etkili yolu ise hiç kuşkusuz onları kestirmekten geçiyor. Peki, sağlıklı saçlara sahip olmak için onları hangi sıklıkla kestirmeliyiz?

4 ila 6 hafta arasında

İşleme maruz kalan saçlarla doğal saçların uzama hızları arasında neredeyse bir uçurum vardır. Hiç işlem görmemiş saçlar çok hızlı uzarken, defalarca boyanmış saçlar aylarca fark edilir ölçüde uzamaz. Saçların sağlıklı görünmesi içinse belirli aralıklarda onları kestirmemiz gerekiyor. Şayet saçlarınızın her daim kısa kalmasını istiyorsanız; 4 ile 6 hafta arasında saçlarınızı kestirmeniz gerekir. Çünkü bu süreçte saçlarınız uzayacak ve kestirdiğiniz şekli yitirecektir.

12 hafta ideal

“Yok, ben saçlarımın kısa kalmasını istemiyorum" diyorsanız 12 haftada bir saçınızın ucundan kısacık bir bölümü kestirebilirsiniz. 12 hafta size yakın görünebilir ancak bu sırada saç uçlarınız kırıklarla dolabilir ve uzama hızınız olumsuz etkilenir. Halk arasında söylendiği gibi "saçlarınızı kestirirseniz, onlar çok daha hızlı uzar."