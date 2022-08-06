Saçınız beyazlamaya başladıysa! Önemli bir hastalığın ilk belirtisi olabilir

Kolesterol, vücuttaki bütün hücrelerde ve kan dolaşımında bulunan, belirli görevleri olan, yağa benzer bir maddedir. Kolesterol, hayvansal kaynaklı gıdalarda bulunur ve bu gıdalar tüketilerek vücuda alınır. Vücut hücrelerinde bulunan kolesterolün, vücut için oldukça fazla fonksiyonu vardır. Bununla birlikte, kanda normalin üstünde olan bir kolesterol seviyesi, damar ve kalp hastalıkları, safra kesesi rahatsızlıkları gibi, oldukça fazla hastalığa neden olur.

SAÇTAKİ YÜKSEK KOLESTEROL BELİRTİSİ DİKKAT!

Herkesin vücudunun her hücresinde bulunan sarımsı beyaz balmumu benzeri bir lipid (yağ) olan kolesterol vardır. Kolesterol, hücrelerinizin ve organlarınızın düzgün çalışmasını sağlar. Ayrıca hormon, vitamin ve sindirim sıvısı üretiminde önemli bir rol oynar. Bununla birlikte, çok fazla olması endişe verici sağlık sorunlarına neden olabilir.

YÜKSEK KOLESTEROL NEDEN OLUR?

Genellikle diyette doymuş yağ ile ilişkilendirilen yüksek kolesterol, arterlerde plak oluşumuna katkıda bulunan yağ birikintilerinin varlığı ile karakterize edilir. Yüksek kolesterol nadiren bariz semptomlarla ortaya çıkabilir. Bu nedenle hafif semptomlara karşı tetikte olmak iyidir. Saçınızdaki bir değişiklik, sağlıksız bir diyetin neden olduğu yüksek kolesterol sinyali verebilir.

SAÇTAKİ YÜKSEK KOLESTEROL BELİRTİSİ

John Hopkins Üniversitesi'nden bir grup araştırmacı yaptıkları çalışmada yüksek kolesterolün saçlar üzerindeki yıkıcı etkilerini buldu.

Nature dergisi Scientific Reports'ta yayınlanan çalışmada, yüksek kolesterolün hem saç dökülmesine hem de saç beyazlamasına neden olabileceği öne sürüldü.

Yağ oranı yüksek beslenme rutini olanların beklenmedik şekilde saçları dökülmeye ve beyazlamaya başladı.

YÜKSEK KOLESTEROLÜN TEHLİKELERİ

Göğüste, kollarda veya omuzda ağrı veya rahatsızlık

Baş dönmesi, sersemlik, halsizlik, mide bulantısı veya soğuk terleme

Nefes darlığı.

YÜKSEK KOLESTEROLÜN NEDENLERİ

Aşırı içki

Sigara içmek

Hareketsizlik

Yetersiz uyku

Çok fazla stres

Doymuş yağ oranı yüksek beslenme

Trans yağ oranı yüksek beslenme

BİR GECEDE SAÇ BEYAZLAYABİLİR'

“Aslında beyaz saç yoktur. Saç tellerinin rengini, saç kökündeki melanin pigmentlerini yapan hücreler verir” diyen Dermatoloji Uzmanı Dr. Yasemin Fatih Amato , “Genç bir saçta bu hücrelerin sayısı 1000-2000/mm2 adet civarındadır. Giderek melanin üreten hücre sayısı ve hücrelerin üretimi azalır, pigment yok olduğu zaman beyaz saç oluşur. Her ne kadar saç beyazlaması olağan ve genetik bir olay olsa da ağır stres, ağır anemi, hipertiroidi, ağır endokrin hastalıklar, beslenme bozukluğu ve kanser hastalarında hızlı beyazlama söz konusu olabilir. Bazı ilaçlar saçın beyazlaşmasını hızlandırır. Türk filmlerine konu olmuş bir gecede beyaz saç görünmesi nadir de olsa görülür” diye konuştu.

Dr. Yasemin Fatih Amato: "Stresin vücudumuzda hemen hemen etki etmediği bir organ bulunmuyor. Saçların da bundan etkilenmesi çok doğal. Sadece tatil değil, meditasyon, doğada bir yürüyüş hatta hobilere zaman ayırmanın da doğrudan olmasa da dolaylı yönden etkileri görülebiliyor. Ancak bu herkes için geçerli bir durum değil. Yani saçı beyazlayan biri tatile çıkınca saçları eski haline dönmeyecek. Çok küçük bir kesimde fark edilen bir durum bu. Net olan şey stres ile başa çıkmayı öğrenmeliyiz. Belki bunu başarırsak bizde o küçük azınlığın içine girebiliriz." dedi.