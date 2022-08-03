Kafa derisinde bulunan kıl kümesi saç olarak adlandırılır. Saç diğer kıl kümelerine göre daha hızlı uzayan bir yapıya sahiptir. Ortalama olarak söylemek gerekirse, günde 0,3 mm ile 0,4 mm arasında uzama gerçekleşir. Günümüzde saçını kestirip beğenmeyen ya da yaklaşan bir etkinlik öncesi saçlarını hızlıca uzatmak isteyen birçok insan var. Saçımın çabuk uzaması için ne yapmalıyım? Sorusunun yanıtını arayan bu kişiler için öneriler hazırladık. Saç nasıl hızlı uzar diyorsanız işte yanıtı…

Saç nasıl hızlı uzar? 6 önemli püf noktası

Saç Nasıl Hızlı Uzar?

1. Kafa Derinizi Sıcak Tutun

Dairesel hareketlerle saç derinize masaj yaparak saç köklerinizin uyarılmasını sağlayabilirsiniz.

2. Hint baş masajı

Bu masaj tekniği 1000 yılı aşkın süredir uygulanır, sadece saçlarınızın gürleşmesi için değil aynı zamanda endişeyi ve stresi de azaltır. Yapmanız gereken şey resimde gördüğünüz noktaları hafifçe itin ve ovalayın ve saçınızdan biraz tutarak hafifçe çekin.

3. Boyun egzersizleri

Boyun egzersizleri saç büyümesini kolaylaştıran önemli bir faktördür. Bu egzersizi yapmak için boyun kaslarınızın gerilmesi gerekir. Resimde gördüğünüz hareketleri uygulamanız yeterlidir.

4. Yoga hareketleri

Saç uzamasını hızlandıran en önememli yöntemlerden biri de yoga hareketleridir. Elleriniz havadayken dik durun. Dizleriniz düzken, parmaklarınızın ucuyla ayaklarınıza dokunmaya çalışın. İlk başta yapmak zor olabilir. Ancak bunu günde 5 ila 10 kez yapmak hızlı bir şekilde saçlarınızın uzamasına yardımcı olacaktır.

5. Nefes egzersizleri

Yogada yapılan bir uygulama olan Kapal Bhati pranayama gibi bazı nefes egzersizleri saç büyümesini teşvik etmek için mükemmeldir. Başınız düz olacak şekilde rahat bir pozisyonda oturarak başlayın. Ardından, derin bir nefes alın ve bunu yaparken midenizi olabildiğince içeri çekin. Bir turu tamamlamak için bunu 20 kez yapın.

Kapal Bhati pranayama tekniği hasar görmüş saçlara ve kafa derisine taze oksijen pompalayarak yeni saçların büyümesine yardımcı olmak için mükemmel bir yöntemdir. Ayrıca saç köklerini güçlü tutar ve saçın erken beyazlamasını önler.

6. Saçı yer çekimine karşı bırakmak

Bu yöntem için saçı hızlı uzatmak için en çok bilinen tekniklerden biridir. Bu yöntem 2 aşamadan oluşur. İlk önce, saç köklerini uyarmak için baş masajı yapmalısınız. Daha sonra, ikinci kısımda kafa derisine kan akışını arttırmak için bir yatağa veya koltuğa uzanarak saçlarımızı yer çekimine karşı bırakarak güçlenmesini sağlamaktır.

Hızlı saç uzatma yöntemleri ve hazırlanışı:

Saç maskesi

Eczaneden saç maskesi alabilir ya da evde kendi imkanlarınızla saç maskesi hazırlayabilirsiniz.

Hazırlanışı:

20 ml badem yağı, 250 ml Hindistan cevizi yağı ve jojoba yağını bir kaba koyun, karıştırın. Karışım krem gibi olduktan sonra saçınıza hafifçe masaj yaparak uygulayın. Daha sonra saçınızı ılık su ile durulayın.

Elma sirkesi

Evet, yanlış duymadınız. Elma sirkesinin bir başka mucizesi saçlar üzerinedir. Elma sirkesi saçta biriken tozu, kiri ve yağı arındırır. Bakım ürünlerinin bıraktığı kalıntıları da söker atar.

Hazırlanışı:

Yarım litre suyun içerisine iki yemek kaşığı elma sirkesi koyun. Saçınızı önceden temizleyin ve bu karışımı şampuan yerine saçınıza dökün. Sirkenin kokusuna katlanmanız gerekir. Sonra durulayıp, saçınızı kurulayın.

ERKEK SAÇI NASIL DAHA HIZLI UZAR?

Beslenmeniz çok önemlidir. Düzenli ve dengeli beslenmelisiniz. Protein ağırlıklı yemekler tercih edin.

Saçlarınızı kapatacak şapka, bere gibi eşyaları kullanmayın. Saçınız hava alsın.

Saçlarınızı düzgün bir şekilde uzatmaya çalışın.

Saçlarınızı kuruturken saç kurutma makinesi yerine havlu kullanın.

Şampuanlarınızı doğru seçin.

Biotin ve protein ağırlıklı takviyeler kullanın.

Saç diplerinize masaj yapın.

Saçlarınızı yüksek sıcaklığa maruz bırakmayın.

Saç bakım kremlerini kullanmayı unutma.