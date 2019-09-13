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Sac kavurma nasıl yapılır? | Sac kavurma tarifi

En kolay hazırlanan ve çokça tüketilen et yemeklerinin başında sac kavurma gelir. Kuşbaşı kuzu etinin sebzelerle birleşmesiyle ortaya çıkan bu lezzet oldukça beğenilerek tüketiliyor. Peki, sac kavurma nasıl yapılır? Sac kavurma için gerekli malzemeler nelerdir? İşte sac kavurma tarifi...

13 Eylül 2019 Cuma 18:43
Sac kavurma nasıl yapılır? | Sac kavurma tarifi

En kolay hazırlanan ve çokça tüketilen et yemeklerinin başında sac kavurma gelir. Kuşbaşı kuzu etinin sebzelerle birleşmesiyle ortaya çıkan bu lezzet oldukça beğenilerek tüketiliyor. Peki, sac kavurma nasıl yapılır? Sac kavurma için gerekli malzemeler nelerdir? İşte sac kavurma tarifi...

Malzemeler

2 yemek kaşığı zeytinyağı

750 gram kuzu kuşbaşı

3 adet soğan

3 adet köy biberi

2 adet domates

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kekik

Sac kavurma nasıl yapılır?

2 yemek kaşığı sıvı yağı tavaya koyup kızdırın.

Etleri ilave edin ve yüksek ateşte suyunu salıp çekene kadar kavurun.

Etler hafif kızardığında, iri küpler halinde doğradığınız soğanları tavaya ilave edin ve karıştırın.

Soğanlar sotelendikten sonra 3 adet yeşil köy biberini de tavaya ekleyin.

Ara ara karıştırarak soteleme işlemine devam edin.

Biberleri de sotelendikten sonra 2 adet soyulmuş, küp doğranmış domatesi ilave edin.

Domatesler piştikten sonra 1 yemek kaşığı tereyağı ekleyin ve karıştırın.

Baharatların tümünü ekleyip, 2-3 dakika karıştırdıktan sonra ocağın altını kapatın ve yemeğinizi sıcak olarak servis edin.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 18:43
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