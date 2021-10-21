Saç ekiminin ardından ölüme istenen ceza belli oldu

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde saç ekimi sonrası ölüme ilişkin davada 4 şüpheli hakkında 6'şar yıla kadar hapis cezası istendi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 11 Ekim 2021’de İbrahim Gül’ün saç ekimi gittiği özel hastanede, doktor olan M.A.'nın sorumluluğundaki anestezi teknikerleri Ş.Ç. ve E. B. tarafından ense kısmından saç kökleri alındığı belirtildi.

Maktulün saç ekimi işlemine başlamadan önce kalp krizi geçirdiği, akabinde mavi kod verildiği, CPR işlemi yapılarak kalp ritminin geri gelmesinin sağlandığının anlatıldığı iddianamede, maktulün anjiyo ameliyatına alınarak kalp damarına stent takıldığı ve yapılan müdahalelere rağmen vefat ettiğine yer verildi.

Hastanenin başhekimi Ç.S.E.'nin iddianamede yer alan ifadesinde doktor M.A.'nın eşiyle birlikte sahip olduğu şirketle aralarında hizmet alım sözleşmesinin olduğu, bu sözleşme kapsamında hastane binalarında küçük estetik operasyonlar yapıldığı ancak saç ekimi işlemlerinin kendilerine ait bizzat işlettikleri bölümde yapıldığı kaydedildi.

Şüpheli Ç.S.E., doktor M.A.'nın hastanelerinde SGK kaydı olmayan anestezi teknikerlerini kendilerinden habersiz operasyona çağırdığını iddia etti. İddianamede, saç ekimi sırasında verilen anestezik maddelerin ne olduğu ve hangi yoldan uygulandığına dair düzenlenmiş tıbbi evrakın bulunmadığı da kaydedildi.

Yöntem dosyada yok

İddianamede, kamera kayıtlarında, hasta kalp krizi geçirmeden kısa süre önce şüpheli M.A.'nın ekim yapılan odaya girdiği, öncesinde yapılan lokal anestezi ve enseden saç kökü alma işlemlerinde yardımcı sağlık personelinin tek başlarına işlem uyguladıklarının görüldüğü aktarıldı.

Maktul Gül'ün raporunun yer aldığı iddianamede, hastanın ölümünün akut koroner sendrom sonucu meydana geldiği, saç ekimi için hastaneye başvurduğu ve saç ekimi girişimi yapıldığı yer alıyor.

Ancak saç ekim tekniğinin hangi yöntemle yapıldığına dair dosya içinde bilgi bulunmadığı ve işlemin lokal anesteziyle yapıldığının anlaşıldığı kaydedildi.

Raporda, saç ekim işleminin yetkili hekim sorumluluğunda yapılması gerektiği, yardımcı sağlık personelinin de işleme katkıda bulunabileceğine işaret edildi. İşlem sırasında tıbbi belge düzenlenmemiş olmasının eksiklik olduğu belirtilen raporda ayrıca, eksik eylem ile ölüm arasında bir ilişki bulunmadığı değerlendirildi.

Hakim karşısına çıkacaklar

İddianamede şüphelilerin, İbrahim Gül’ün ölümünde kusurlu olduğu mevcut delillerle tüm evrak kapsamında anlaşıldığı öne sürüldü.

İddianamede, şüpheliler başhekim Ç.S.E., doktor M.A. ile anestezi teknikerleri E.B. ve Ş.Ç. hakkında "Taksirle ölüme neden olma" suçundan 2'şer yıldan 6'şar yıla kadar hapisleri istendi.

Kabul edilen iddianame sonucu şüpheliler, önümüzdeki günlerde Bakırköy 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.