Saç dökülmesinden muzdarip olanlar dikkat! İşte dökülmeyi durduran yiyecekler…

Saç dökülmesinin birçok farklı nedeni olabilir. Doğru tedavi yöntemini uygulayabilmek için mutlaka bir doktora başvurulmalı ve saç dökülmesinin nedeni araştırılmalıdır. Gün içinde 50 ile 100 saç teli dökülmesi oldukça normaldir. Ancak sağlıksız saçlara sahip olan kişilerde döküne saç teli sayısı daha fazladır. Peki, saç dökülmesi neden olur ve nasıl geçer? İşte, saç dökülmesinin nedenleri ve saç dökülmesine iyi gelen besinler;

Saç Dökülmesinin Nedenleri Nelerdir?

Daha önce söylediğimiz gibi saç dökülmesinin kesin nedenini belirlemek için mutlaka bir uzmana başvurulmalıdır. Ancak bireylerde sık sık görülen saç dökülmesinin başlıca nedenleri şu şekildedir;

Genetik faktörler

Hormonal sorunlar

Yanlış beslenme

Kemoterapi süreci

Vitamin ve mineral eksikliği

Deri problemleri

Kozmetik ürünlerin yanlış kullanılması

Stres

Depresyon

Doğum yapmak

Saç dökülmesine sebep olan iç hastalıklar ve bazı ilaçlar

Saç Dökülmesine Ne İyi Gelir?

Saç dökülmesinden kurtulmanın birçok farklı yolu vardır. Ancak ilk olarak yapılması gereken düzenli ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları edinmektir. Ayrıca vitamin ve mineral eksikliğine dikkat edilmeli, sebze ve meyve tüketimi arttırılmalıdır. Bunun dışında bazı bitkisel yağlar da saç dökülmesini azaltabilir. Şampuan ve saç bakım ürünlerinden kaliteli olanlar tercih edilmeli, mümkünse doktor tarafından önerilen ürünler kullanılmalıdır. Saç düzleştiricisi, maşa gibi yüksek sıcaklık içeren ve saçın kırılmasına neden olan ürünlerin kullanımı en aza indirilmelidir. Stresten uzak durulmalıdır. Eğer saç dökülmesi iç hastalıklardan kaynaklanıyorsa, mutlaka dahiliye uzmanıyla görüşülmelidir. 'Saç dökülmesine evde ne yapabilirim?' diyenler için doğal yöntemlerle hazırlanan saç maskesi tariflerini de sizlerle paylaşacağız.

Saç Dökülmesine İyi Gelen Besinler Nelerdir?

Demir eksikliği saç dökülmesinde en çok görülen nedenlerden biridir. Ayrıca diğer vitamin ve minerallerin eksikliği de saç dökülmesine yol açabilir. Saç dökülmesini önlemek için beslenme programınızı aşağıdaki besinleri ekleyebilirsiniz.