Saç derisinin kaşınmaması için ne yapılabilir?

SAÇ DERİSİNİN KAŞINMAMASI İÇİN NELER YAPILABİLİR?

Saç derisinde meydana gelen kaşıntı saç derisinde biriken toz ve kir gibi maddelerden kaynaklanabilir. Bu durum ayrıca saç temizliğinde, bakımında ya da saçın şekillendirilmesinde kullanılan ürünlerin saç derisinde kalan artıklarından da kaynaklanabilir. Bu gibi durumlarda saç derisinin kaşınmasının engellenmesi için saçların düzenli olarak yıkanması ve yıkama sonrasında saçların iyice durulanması yeterli olur.

Saçları yıkamadan kullanılan şampuanların içerikleri cildin kurumasına sebep olabilir ve bu durumda kaşıntı problemi yaşanabilir. Bu durumun engellenmesi içinse kullanılan şampuanın kaliteli, besleyici ve nemlendirici özellikte olmasına dikkat edilmelidir.

Saç derisinin kuru olmasının yanında aşırı yağlı olması da kaşınma nedenidir. Bunun için saçların haftada ortalama 2-3 kez yıkanmasına dikkat edilmeli, saçın yağlanmasına neden olabilecek uygulamalardan uzak durulmalıdır. Saçların aşırı sıcak suyla yıkanması da cildin yağ dengesini bozarak aşırı kurumaya ve buna bağlı kaşıntıya sebep olacağından dolayı saçlar mümkün olduğunca ılık suyla yıkanmalıdır.

Saçlı deride meydana gelen kepeklenme de kaşıntı nedenidir. Bu durumda deride meydana gelen pullanma ve döküntülerin giderilmesi için önlem alınması gerekir. Eğer saçta kepeklenme mevsimsel olarak görülüyorsa bu durumda saçlı derinin nem dengesinin sağlanması için saç bakım maskelerinin uygulanması, saçlı deriye sirkeli su ya da limon suyu-su karışımı uygulanması gibi önlemler alınabilir. Ancak seboreik dermatit ve egzama gibi durumlarda saçlı deride meydana gelen kaşıntının giderilebilmesi için öncelikli olarak doktor muayenesi ve tıbbi tedavi tercih edilmelidir.