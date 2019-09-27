Çevrenizdeki herkesin "başından" illa ki bir bitlenme olayı geçmiştir. Özellikle toplu ortamlardan gelen bitlenmeler uzun süre kalıcı olabilir. Okulların açılıp havaların soğumaya başladığı bu günlerde çocuklar okullarda saç biti alıp taşıma olasılığı yükseliyor. Peki, saç biti nasıl temizlenir?

Saç biti nasıl temizlenir?

Saç bitleri genellikle okul çağındaki çocuklarda görülür. Saç bitleri genellikle temiz olmayan saçlarda ve kirli saçlarda oluşur diye bilinmektedir. Ancak saç bitleri saçı temiz olan birine de gelebilir.

Eğer yakın temasta olduğunuz kişide saç biti varsa sizin saçlarınıza da bu yolla saç biti gelebilir. Saç bitleri, sadece insan kafasında yaşayan, kendilerini ve yumurtalarını saçların tellerine bağlayarak yaşayan küçük kanatsız böceklerdir. Genellikle yaz aylarında ortaya çıkan bu saç bitleri hayatlarını asalak olarak devam ettirirler. Saçın yer aldığı deride yaşar ve kan emerek yaşamını sürdürür.

Sirke ile saç biti temizleyin

Saç bitleri ile baş etmede ki ilk yöntemimiz için bir miktar sirke gerekmektedir. Öncelikle Saçlar su ve sirke yardımı ile güzel bir şekilde durulanır. Saç bitinin yumurtaları, insanın saç köklerine yapışan yapışkan bir madde ile kaplıdır. Sirkenin, bu yapışkan kısmı eriten kimyasalları içerdiği ve bitlerin insan saçı üzerindeki kavramalarını önlediği düşünülmektedir.

Bu yöntemimizi uygularken Küvetin önünde diz çökerken ya da başınızı musluk altına yerleştirin. Ilık suyu açarak saçınızı güzel bir şekilde nemlendirin. Bu işlemin ardından, suyu kapatarak hala diz üstündeyken, başınızın üzerine bir miktar sirke dökün. Sirkenin Tüm saç tellerini sirke ile kaplandığından emin olun. Bu işlemin ardından ılık su kullanarak saçlarınızdaki sirkeyi güzel bir şekilde durulayın.

Bu yöntemlere alternatif olarak, bir kovayı ya da lavaboyu oranında su ve sirke ile doldurun. Doldurduğunuz lavaboya ya da kovaya Saçınızı batırmak koşuluyla ya başınızı öne eğerek ya da geriye doğru eğerek saçlarını karışımın içerisine dikkatli bir şekilde daldırın.

Bu işlemlerin ardından ince bir tarakla Bitleri taramaya başlayın. Eğer bu işlemi yaparken bitlerden etkilendiyseniz, başka birinin yardımına ihtiyacınız olacaktır. Bu işlemler için metal ince dişli taraklara ihtiyaç duyacaksınız. Eczanelerde metal tarak bulabilirsiniz. Görülmesi zor noktaların aranması için de mümkünse büyüteç lens de kullanabilirsiniz.

Sirke uygulaması sırasında saçınızdan çok sayıda saç biti atılmış olacaktır. Ancak bununla birlikte, muhtemelen nemlendirilmiş saç tellerine tutunan bit yumurtaları kalacaktır. Tek seferde küçük bir saç kesitiyle çalışarak, size bu konuda yardımcı olan kişi başınızın tamamını dikkatli bir şekilde taramalıdır.

Tarak, saçın belli bir kısmından geçtikten sonra su ve bulaşık sabunu ile dolu sığ bir kapta dikkatli bir şekilde temizlenmelidir. Ardından, mendil ya da kâğıt havlu yardımı ile tarağı kurulayın. Bit ya da sirkeyle kaplı tarak yüzeyinin temizlendiğinden emin olun.

Tüm saçlarınız bu şekilde taranana kadar bu işlemi tekrarlayın.

Bu uygulamadan sonra saçlarınızı tekrar yıkamak isteyebilirsiniz. Bütün yumurtalar ve canlı bitler bu noktadan çıkarılmış olsa bile, son yıkama size daha temiz hissetmeniz de yardımcı olabilir. Saçlarınızda yaşayan bitler ve yumurtalarının tamamen alınmasını sağlamak için saç biti şampuanını tekrar kullanmayı düşünebilirsiniz.

Bu işlemler sırasında kullandığınız Sabunlu bit kabını bulaşık makinesine koyarak temizleyebilirsiniz. Diğer bir yöntem olaraksa 5 ya da 10 dakika boyunca kaynamış suyla dolu bir kap içerisinde kullandığınız malzemeleri bir süre bekletebilirsiniz. Saçlarınız için kullandığınız diğer malzemeleri de Saç fırçaları, tokaları, taraklar gibi sadece kaynamış su içerisinde bekletilerek bunlar üzerindeki bit ve yumurtaları büyük ölçüde temizleyebilirsiniz.