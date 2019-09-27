0553 313 94 23

Saç biti nasıl temizlenir?

Çevrenizdeki herkesin "başından" illa ki bir bitlenme olayı geçmiştir. Özellikle toplu ortamlardan gelen bitlenmeler uzun süre kalıcı olabilir. Okulların açılıp havaların soğumaya başladığı bu günlerde çocuklar okullarda saç biti alıp taşıma olasılığı yükseliyor. Peki, saç biti nasıl temizlenir?

27 Eylül 2019 Cuma 22:31
Saç biti nasıl temizlenir?

Çevrenizdeki herkesin "başından" illa ki bir bitlenme olayı geçmiştir. Özellikle toplu ortamlardan gelen bitlenmeler uzun süre kalıcı olabilir. Okulların açılıp havaların soğumaya başladığı bu günlerde çocuklar okullarda saç biti alıp taşıma olasılığı yükseliyor. Peki, saç biti nasıl temizlenir?

Saç biti nasıl temizlenir?

Saç bitleri genellikle okul çağındaki çocuklarda görülür. Saç bitleri genellikle temiz olmayan saçlarda ve kirli saçlarda oluşur diye bilinmektedir. Ancak saç bitleri saçı temiz olan birine de gelebilir.

Eğer yakın temasta olduğunuz kişide saç biti varsa sizin saçlarınıza da bu yolla saç biti gelebilir. Saç bitleri, sadece insan kafasında yaşayan, kendilerini ve yumurtalarını saçların tellerine bağlayarak yaşayan küçük kanatsız böceklerdir. Genellikle yaz aylarında ortaya çıkan bu saç bitleri hayatlarını asalak olarak devam ettirirler. Saçın yer aldığı deride yaşar ve kan emerek yaşamını sürdürür.

Sirke ile saç biti temizleyin

Saç bitleri ile baş etmede ki ilk yöntemimiz için bir miktar sirke gerekmektedir. Öncelikle Saçlar su ve sirke yardımı ile güzel bir şekilde durulanır. Saç bitinin yumurtaları, insanın saç köklerine yapışan yapışkan bir madde ile kaplıdır. Sirkenin, bu yapışkan kısmı eriten kimyasalları içerdiği ve bitlerin insan saçı üzerindeki kavramalarını önlediği düşünülmektedir.

Bu yöntemimizi uygularken Küvetin önünde diz çökerken ya da başınızı musluk altına yerleştirin. Ilık suyu açarak saçınızı güzel bir şekilde nemlendirin. Bu işlemin ardından, suyu kapatarak hala diz üstündeyken, başınızın üzerine bir miktar sirke dökün. Sirkenin Tüm saç tellerini sirke ile kaplandığından emin olun. Bu işlemin ardından ılık su kullanarak saçlarınızdaki sirkeyi güzel bir şekilde durulayın.

Bu yöntemlere alternatif olarak, bir kovayı ya da lavaboyu oranında su ve sirke ile doldurun. Doldurduğunuz lavaboya ya da kovaya Saçınızı batırmak koşuluyla ya başınızı öne eğerek ya da geriye doğru eğerek saçlarını karışımın içerisine dikkatli bir şekilde daldırın.

Bu işlemlerin ardından ince bir tarakla Bitleri taramaya başlayın. Eğer bu işlemi yaparken bitlerden etkilendiyseniz, başka birinin yardımına ihtiyacınız olacaktır. Bu işlemler için metal ince dişli taraklara ihtiyaç duyacaksınız. Eczanelerde metal tarak bulabilirsiniz. Görülmesi zor noktaların aranması için de mümkünse büyüteç lens de kullanabilirsiniz.

Sirke uygulaması sırasında saçınızdan çok sayıda saç biti atılmış olacaktır. Ancak bununla birlikte, muhtemelen nemlendirilmiş saç tellerine tutunan bit yumurtaları kalacaktır. Tek seferde küçük bir saç kesitiyle çalışarak, size bu konuda yardımcı olan kişi başınızın tamamını dikkatli bir şekilde taramalıdır.

Tarak, saçın belli bir kısmından geçtikten sonra su ve bulaşık sabunu ile dolu sığ bir kapta dikkatli bir şekilde temizlenmelidir. Ardından, mendil ya da kâğıt havlu yardımı ile tarağı kurulayın. Bit ya da sirkeyle kaplı tarak yüzeyinin temizlendiğinden emin olun.

Tüm saçlarınız bu şekilde taranana kadar bu işlemi tekrarlayın.

Bu uygulamadan sonra saçlarınızı tekrar yıkamak isteyebilirsiniz. Bütün yumurtalar ve canlı bitler bu noktadan çıkarılmış olsa bile, son yıkama size daha temiz hissetmeniz de yardımcı olabilir. Saçlarınızda yaşayan bitler ve yumurtalarının tamamen alınmasını sağlamak için saç biti şampuanını tekrar kullanmayı düşünebilirsiniz.

Bu işlemler sırasında kullandığınız Sabunlu bit kabını bulaşık makinesine koyarak temizleyebilirsiniz. Diğer bir yöntem olaraksa 5 ya da 10 dakika boyunca kaynamış suyla dolu bir kap içerisinde kullandığınız malzemeleri bir süre bekletebilirsiniz. Saçlarınız için kullandığınız diğer malzemeleri de Saç fırçaları, tokaları, taraklar gibi sadece kaynamış su içerisinde bekletilerek bunlar üzerindeki bit ve yumurtaları büyük ölçüde temizleyebilirsiniz.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Eylül 2019 Cuma 22:31
  1. saç biti nasıl temizlenir
  2. saç biti temizleme
  3. saç biti
  4. bit
  5. bit temizlemek
  6. bit temizliği

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    2019 Mevlid Kandili ne zaman?
    1. 2019 Mevlid Kandili ne zaman?
    2. Bahçeli paylaşımı MHP'lileri..
    3. ABD askerleri kendi kendilerini imha..
    4. Süper Lig'de puan durumu! İşte, Süper..
    5. Süper Lig'de puan durumu! İşte, Süper..
    6. Tehlikeli hamle: ABD, Suudi..
    7. Saç biti nasıl temizlenir?
    8. Başakşehir, Çaykur Rizespor'a patladı!
    9. Dut kurusu kaç kalori? Dut kurusu..
    10. Kettle nasıl temizlenir? Kettle kireç..
    11. AB'den Venezuela'ya yeni yaptırım!
    12. Başkan Erdoğan'dan heyecanlandıran..
    13. Eve sinen yanık kokusu nasıl çıkar?
    14. Depremde iletişim hatları çökerse..
    15. Peluş halı nasıl temizlenir? Halı..
    16. Karamollaoğlu ve Davutoğlu cenazede..
    17. Laktoz intoleransı nedir? Laktoz..
    18. Köhneleşmiş zihniyetin temsilcisi..
    19. Tokat'ta öğrenci buldu, okullar tatil..
    20. Sütsüz sütlaç olur mu? Sütsüz sütlaç..
    21. Mide bulantısı neden kaynaklanır?
    22. İYİ Parti'de deprem! Zehir zemberek..
    23. Siyah üzüm hangi hastalıklara iyi..
    24. Evde doğal ürünlerle peeling nasıl..
    25. Kaçış sendromu hastalığı nedir? Kaçış..
    26. Yanan orman alanına 'ay-yıldızlı'..
    27. İsrail askerleri Gazze sınırında 63..
    28. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Güvenli..
    29. Fatih Portakal, Ekrem İmamoğlu'nun..
    30. Mali askerlerine pusu: 7 ölü!
    Büyük tehlike! Ders kitapları değil şirk kitapları
    Büyük tehlike! Ders kitapları değil şirk kitapları
    İstanbul depremi sonrasında hasar gördü denilen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki gerçek ortaya çıktı
    İstanbul depremi sonrasında hasar gördü denilen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki gerçek ortaya çıktı
    2100 yıllık define bulundu! Paha biçilemiyor
    2100 yıllık define bulundu! Paha biçilemiyor
    İmamoğlu'ndan depreme ilişkin açıklama!
    İmamoğlu'ndan depreme ilişkin açıklama!
    İstanbul'daki depremde korkutan görüntüler kamerada!
    İstanbul'daki depremde korkutan görüntüler kamerada!

    Günün Karikatürü

    28 Eylül 2019
    Rusya’dan Türkiye’ye flaş çağrı! ‘Geçişe engel olunuyor, destek verin’
    Rusya’dan Türkiye’ye flaş çağrı! ‘Geçişe engel olunuyor, destek verin’
    Naci Görür'den korkutan deprem açıklaması! 'İstanbul'a 7,2 geliyor'
    Naci Görür'den korkutan deprem açıklaması! 'İstanbul'a 7,2 geliyor'