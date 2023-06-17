Saç bakımı ve yeni saç oluşumu için karanfil kürü ve karanfil yağı kullanın, önleyebilir! Faydaları nelerdir?

Karanfilin birçok faydası var. Saç bakımı ve yeni saç oluşumu için karanfil kürü ve karanfil yağı kullanabilirsiniz. Hadi gelin birlikte karanfilin faydalarına ve karanfille saç bakımı nasıl yapılır? birlikte bakalım.

İşte karanfilin saçınıza olan mucizevi faydaları

Saç Bakımı İçin Karanfil Kürü ve İnanılmaz Faydaları

Saça onlarca faydası bulunan karanfil, saç bakımında yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Bu baharatın saç bakımında bilinen en önemli faydaları; saç kökünü beslemesi, saçı uzatması ve saça hacim kazandırmasıdır. Peki ya diğer faydaları…

1-Saçın hacim kazanmasını sağlar

İnce telli saça sahip olanlar karanfilin en çok bu özelliğini beğenecektir. Eğer saçınızdaki hacimsiz görüntüden şikayetçiyseniz hemen karanfil bakımı yapmayı denemelisiniz.

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2-Saç dökülmesini önler

Saçta stres başta olmak üzere düzensiz beslenme, hormonal sorunlar, ani kilo kaybına neden olan diyetler, bazı saç bakım ürünleri ve mevsim değişiklikleri gibi çeşitli sebeplerden ötürü zaman zaman dökülmeler yaşabiliyor. Saç dökülmesini kökten durdurmanın yolu elbette sebebini bulmak ve bu sebebi ortadan kaldırmaktır. Ancak bu her zaman mümkün olmuyor. Dolayısıyla bu sorunu yaşayan pek çok kişi bitkisel çözümler peşine düşüyor. Eğer siz de böyle bir arayış içindeyseniz, karanfil ile saçınıza bakım yaparak çok kısa sürede olumlu sonuç elde edebilirsiniz.

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Biraz önce de bahsettiğimiz gibi saç dökülmesinin çeşitli nedenleri vardır. Ancak dökülen saç telinin yerine yenisinin gelmesi sadece saç köklerinin (folikül) sağlam kalması ile mümkündür. Karanfilin antibakteriyel özelliği, foliküllerin hava alabilmesini sağlayarak yeni saç oluşumuna yardımcı olur.

4-Saçın hızlı uzamasına yardımcı olur

Düzenli olarak karanfil bakımı yapılan saçta yeni saç oluşumuyla birlikte saç hızlı ve sağlıklı bir şekilde uzar.

5-Saça canlılık ve parlaklık kazandırır

Düzenli aralıklarla karanfil kürü yapmak, saçınıza daha canlı ve parlak bir görüntü kazandırır.

6-Karanfil Saçtaki elektriklenmeyi önler

Kuaförden yeni çıkmış gibi pürüzsüz bir saçınız olsun istiyorsanız, gönül rahatlığıyla karanfil bakımını uygulayabilirsiniz.

7-Yıpranan ve kırılan saçı onarır

Saç kırıkları günümüzdeki pek çok kadının ortak derdidir. Saçınızı nemlendirerek bu kırıkların oluşmasını önleyebilirsiniz. Bunun için saçınızı yıkarken nemlendirici kullanmaya özen göstermeli ve yüksek ısılı işlemlerden kaçınmalısınız. Hızlı bir çözüm arıyorsanız, düzenli karanfil kürü uygulayarak saçınızın nemlenmesini ve kırıklarınızın onarılmasını sağlayabilirsiniz.

8-Saça daha kolay şekil verilmesine yardımcı olur

Kolay şekil alan saç, tüm kadınların ortak hayali! Özellikle de işe gitmek için harcadığımız zamanı düşününce, saça şekil vermek işlemindeki süreyi kısaltmak istiyoruz. İşte tam da bu noktada karşımıza yine mucizevi ürün karanfil çıkıyor. Karanfil ile saçınıza düzenli bakım yaparak sabahları saç şekillendirmek için harcadığınız zamanı kısaltabilirsiniz.

9-Karanfil Kürü Saç köklerini güçlendirir

Sağlıklı saçın olmazsa olmazı güçlü saç kökleridir. Eğer saç kökleriniz güçlü değilse, en mucizevi bakımı bile uygulasanız istediğiniz sonucu alamayabilirsiniz. Dolayısıyla saç bakımında ilk hedefiniz saç köklerinizi güçlendirmek olmalıdır. Evde kolaylıkla uygulayabileceğiniz karanfil bakımı hem saç köklerini güçlendirir hem de kolay yoldan sağlıklı saça kavuşmanızı sağlar. Karanfil bakımı ile nefes almaya başlayan saç derisi ve saç kökünde yağlanma, kepeklenme veya dökülme gibi sorunlar en aza iner. Tüm bu olumlu sonuçlarla birlikte saç derinizde kaşıntı veya mantar oluşumu gibi sorunları da önlemiş olursunuz. Nefes alan saç derisi ile saç diplerinin oksijen ihtiyacı karşılanır. Böylelikle dökülen saçların yenileri daha hızlı çıkar, saç daha çabuk uzar ve sağlıklı bir görünüm kazanır.

Karanfil Kürü Nasıl Hazırlanır?

Birçok bakım ürününde olduğu gibi, karanfilin saça faydalarını konusunda olumlu sonuç almak süreklilik gerektirir. Canlı, sağlıklı ve gür saçlara kavuşmak istiyorsanız, karanfil bakımını sadece bir-iki kere değil, düzenli olarak (haftada 1 kere) yapmanız gerekmektedir. Eğer çok hızlı sonuç almak istiyorsanız, karanfil kürünü 1 hafta boyunda her gün saçınıza uygulayın. İlk haftanın sonunda uygulama sıklığını yavaş yavaş azaltın; örneğin 2 günde bir yapın, bir sonraki hafta ise 3 günde bir şeklinde devam edin. 1 ay buyunca bu şekilde uygulama sıklığını azalttıktan sonra, uygulamayı saçınızın ihtiyacına göre haftada 1 veya 15 günde bir şeklinde sabitleyin.

Karanfil bakımından istediğiniz sonucu alabilmeniz için kaliteli karanfil seçmelisiniz. “Nasıl anlayacağım aldığım karanfilin kaliteli olup olmadığını” diyorsanız, hemen size sırrını verelim! İlk olarak bakacağınız şey karanfilin görüntüsüdür. Karanfilin uç kısımları tomurcuklara göre daha koyu olmalıdır. Boyları iri ve tomurcukları açık renk olanları tercih etmeye özen gösterin. Ben bu şekilde seçemiyorum diyorsanız, farklı bir yöntemimiz daha var. Karanfili soğuk suya atın, dibe çöküyorsa kalitelidir. Dibe batmayan karanfilleri tercih etmemenizi öneririz.

Sıra geldi karanfil kürünü tariflerine…

İşte evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz karanfil kürü tarifleri…

-Bir kavanoza 1 litre su ve 1 çay bardağı karanfil koyun. 24 saat boyunca kavanozun kapağını kapalı tutun. Sürenin sonunda suyu bir kaba süzün ve kullanın. Bu suyu gün aşırı saçlarınıza kullanabilirsiniz.

-1 su bardağı kadar suyu kaynatın. İçine 10-15 tane karanfil atın. Karşımı kapağı kapalı bir kavanozda 15 dakika demlenmeye bırakın. Hazırladığınız karanfil suyunu boş bir spreyli şişeye doldurup saç derinize uygulayabilirsiniz. Karanfil suyunu saçınıza sıktıktan sonra saçınızı yıkmaya gerek yok, ancak yine de rahatsız olursanız 2-3 saat sonra sadece su ile durulama yapabilirsiniz. Bu uygulamayı gece yatmadan önce yaparsanız, karanfil suyu saç derinize iyice nüfuz eder.

-Saç kırıklarını onarmak için karanfil yağını zeytinyağı ile seyrelterek saçınıza uygulayın. Bu işlemi haftada 1 kez gönül rahatlığıyla uygulayabilirsiniz.

Karanfil ile Saç Gürleştirme

Saçınızın daha gür görünmesini istiyorsanız; haftada 1 kez, yukarıda tarifini verdiğimiz karanfil suyu uygulamasını yapmanızı öneririz. Erkeklerdeki saç dökülmesi ile kadınlardaki saç dökülmesinin sebepleri arasında farklılıklar vardır. Dolayısıyla çözümler de farklıdır. Özellikle erkeklerde daha yoğun ve kalıcı saç dökülmesi gözlenir. Bu sebeple erkeklerin karanfil kürü konusunda daha sık uygulama yapması şarttır. Saç dökülmesinden şikayetçi olan erkekler, karanfili demleme yerine kaynatma yöntemini tercih edebilirler. Bunun için yapılması gereken karanfili kaynayan suyun içine atıp 10 dakika boyunca kaynatmak. Hazırlanan su ağzı kapalı bir kap içerisinde soğutulduktan sonra saç diplerine uygulanabilir.

İşte karanfil yağının saça faydaları:

-Saç köklerini güçlendirir.

-Saç derisinde oluşan mantar, kaşıntı, kepeklenme gibi sorunlarla mücadele eder.

-Saç dökülmesini kısa sürede durdurur.

Karanfil yağı saça haricen kullanılır. Etkisi oldukça kuvvetlidir Bu nedenle zeytinyağı, lavanta yağı, badem yağı veya kayısı yağı ile seyreltilerek kullanılmalıdır. Dilerseniz karanfil yağını, lavanta yağı ve zeytinyağı ile karıştırıp saç derinize masaj yaparak uygulayabilirsiniz. Bu uygulama, hem saç kırıklarını önler hem de saça sağlık kazandırır.

Karanfil Suyu Saç Rengini Açar Mı?

Saç boyatmakta, kullanılan kimyasallar nedeniyle zaman zaman kötü sonuçlara sebep olabiliyor. Eğer saç renginizi doğal yollarla 1-2 ton açmak istiyorsanız, karanfil suyundan faydalanabilirsiniz. Bunun için ihtiyacınız olan malzemeler yarım fincan kurutulmuş adaçayı, 1 tatlı kaşığı karanfil, 1 çorba kaşığı kına ve 2 fincandır sudur. Adaçayı, 12 saat önceden daha önce kaynatılmış (mümkünse ocaktan yeni indirilmiş) suya konulur. 12 saat sonra su süzülür. Diğer yandan, karanfil ile kına karıştırılır, içine de adaçayı suyu katılır. Burada amaç karışımı macun kıvamına getirmektir. Saçlar yıkanır ve kurutulur. Hazırlanan karışım temiz olan saça sürülür. Karışımın saç dibinden ucuna kadar dağılması için saçınızı tarakla tarayabilirsiniz. Eğer saçınızın koyu renk olmasını istiyorsanız karışımızı saçınızda 2 saatten fazla bekletmelisiniz. Eğer açık renk istiyorsanız sadece 30 dakika bekletmenizi yeterlidir. Süre dolduktan sonra saçınızı ılık su ile durulayın.