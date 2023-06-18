Kışlık mont nasıl yıkanır? Evde hazırlık başladı: Ocak ayında tekrar giyilecek! Saat doğru gitsin, zaman kurtarıyor

Montlar türlerine göre farklı şekillerde yıkanmalılar. Peki polyester montlar nasıl yıkanır?

Polyester montlar asla 30 veya 40 derece üzerinde yıkanmamalıdır.

Polyester montlar makinelerinin hassas konumuna ayarlanmalı ve öyle yıkanmalıdır.

Polyester montunuzu elde yıkayacak iseniz ılık su kullanmalısınız.

Polyester montunuzu yıkarken içinde ağartıcı içeren deterjanlardan uzak durmalısınız.

Çamaşır deterjanı gözüne birkaç damla sirke koyunuz ve bu şekilde polyester montunuzu durulayınız.

Hava alan bir yere havlunuzu serin ve montunuzu bu havlunun üzerine sererek kurutmayı deneyin.

Şişme Mont Nasıl Yıkanır?

Her montun farklı yıkama özelliği var demiştik. Peki şişme mont nasıl yıkanır?

Şişme montunuzu yıkamadan önce montun üzerindeki kir ve tozları bir fırça yardımı ile temizleyin.

Montunuzun fermuarlarını ve düğmelerini yıkamadan önce sabitleyin ve cep varsa onları kapatıp montunuzun içini dışına çevirin.

Polyester montta da olduğu gibi herhangi bir ağartıcı maddeli deterjanlar kullanmayınız.

Montunuzu soğuk suda yıkamanız etkili olacaktır. Bu yüzden makinenizi yün veya narin programa alıp soğuk yıkamayı seçin.

Yıkadıktan sonra kurutma makinenize atacak iseniz düşük ısı tercih etmelisiniz.

Montunuzu asarak değil, sererek kurutmayı tercih edebilirsiniz.

Kaz Tüyü Mont Nasıl Yıkanır?

En önemlisine geldik kaz tüyü mont nasıl yıkanır? Kaz tüyü montlarımızı kuru temizlemeye vermemize gerek yok biraz dikkatle bu montları evde kendimiz de yıkayabiliriz.

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Kaz tüyü montlar esnek ve uzun ömürlülerdir aynı zamanda sıcak tutarlar. Peki bu montları nasıl yıkamalıyız? Makinemize montla birlikte bir iki tane kot pantolon atmalıyız. Daha ağır olan eşyalar montunuz üzerinde fırçalama görevi üstlenirler, makineyi dengede tutması önemlidir. Çamaşır makinenizin kaz tüyü programı var ise bu programa alın. Herhangi bir talimat yok ise 30 derece idealdir. Kurutma işleminde kurutma makinenizi kullanmamaya özen gösterin çünkü bu tip kurutma işlemi montun içindeki tüyleri topaklandırır.