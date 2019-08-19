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Sabotaj mı? Tarihi konak yok oldu!

Adana'nın Ceyhan ilçesindeki tarihi Helvacı Konağı, çıkan yangında küle döndü.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 01:36
Sabotaj mı? Tarihi konak yok oldu!

Adana'nın Ceyhan ilçesindeki tarihi Helvacı Konağı, çıkan yangında küle döndü. Yangının sıçradığı bitişik konakta ise hasar meydana geldi.

Yangın, akşam saatlerinde Konakoğlu Mahallesi 597 Sokak'ta Hüseyin Helvacı'ya ait iki katlı tarihi Helvacı Konağı'nda çıktı.

Konaktan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ahşap konağı saran alevler, bitişikteki başka bir konağa da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin bir saat süren çalışması sonucu söndürülen yangın, tarihi konağı kullanılmaz hale getirdi. Alevlerin sıçradığı diğer konakta ise hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 01:36
  1. Adana
  2. tarihi Helvacı Konağı
  3. yangın

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