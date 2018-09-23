Sabiha Gökçen’in metrosu devletten

Sabiha Gökçen Havalimanı’na ulaşım kolaylaşıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Sabiha Gökçen Havalimanı raylı sistem bağlantısı işini üstlendi.

Bakanlık, bu çerçevede Altunizade-Sabiha Gökçen ve Söğütlüçeşme-İncirli metro hatları ile Sabiha Gökçen-Kaynarca ve Sabiha Gökçen-Kurtköy Kavşağı kısımlarını inşa edecek. Konu ile ilgili Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Bu arada İstanbul’daki havalimanlarında bu yaz ağırlanan yolcu sayısı, geçen yılın aynı dönemine nazaran 1 milyon 113 bin 204 kişi arttı.