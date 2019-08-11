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Sabiha Gökçen'de 2019 yılının rekoru kırıldı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda arife günü 119 bin 73 yolcu geçiş yaparak 2019 yılının rekorunu kırdı.

11 Ağustos 2019 Pazar 14:40
Sabiha Gökçen'de 2019 yılının rekoru kırıldı

İstanbul’un şehir havalimanı Sabiha Gökçen Havalimanı’nda Kurban Bayramı tatilinin başladığı arife günü 119 bin 73 yolcu geçiş yaparak 2019 yılının yolcu rekoru kırıldı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nı 10 Ağustos arfe günü iç hatlarda 71 bin 192 yolcu, dış hatlarda ise 47 bin 881 yolcu kullandı. 2019 yılının bir önceki yolcu rekoru 22 Temmuz günü 117 bin 593 kişi ile kırılmıştı.

Yolculara lokum ikramı

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Kurban Bayramı’nın ilk günü uçacak yolculara lokum sürprizi yapıldı. Sabiha Gökçen Havalimanı’nın terminal işletmecisi İSG tarafından organize edilen etkinlikte güvenlik kontrol noktalarından geçen yolculara görevliler tarafınan lokum ikram edildi.

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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 14:40
  1. İstanbul
  2. Sabiha Gökçen Havalimanı

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