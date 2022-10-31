Sabetaycılara ve yancılarına haddini bildiren Burak Haktanır: ‘Film festivalleri şov yapma etkinliklerine dönüştü’

Boğaziçi Film Festivali’nde, TSK’ya kimyasal silah iftirası atan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın, ‘Barış’ dediği için tutuklandığının propagandasının yapılmasına tepki gösteren Sanatçı Burak Haktanır olay hakkında açıklama yaptı.

‘DEVLETİN REJİMİNE SÖZ SÖYLEME ETKİNLİKLERİNE DÖNÜŞTÜ’

Haktanır’ın açıklamaları şu şekilde:

Boğaziçi Film Festival’nin kapanış töreniydi. Ödül törenleri ne yazık ki mevcut siyasal iktidara laf sokma, devletin rejmine söz söyleme, şov yapma etkinliklerine dönüşmüş durumda İstisnasız hemen hemen hepsinde benzer şeyleri görüyoruz. Program 2 saatten fazla sürdü. Olay son 15 dakikasında oldu. Ve şaşırmıştım, kimse taşkınlık yapmamıştı. Ara ara taşkınlık yapanlar vardı ama tolere edilebilir şeylerdi. Fakat yönetmen Özcan Alper’in bütün salonun gözünün içine baka baka, kameraların önünde, milleti enayi yerine koyara, ‘Sırf barış dediği için şuan hapiste olan’ cümlesini kurunca ben tepki gösterdim. Allah’tan korkun, bu kadın sırf barış dediği için mi içeride? Bizleri aptal mı zannediyorsunuz? İşin kahredici kısmı salondan büyük bir destek alması oldu. Dedim ki, o kadın TSK’ya iftira attı. Attığı iftiradan dolayı hapiste. Duyduğu halde tekrarlatıyor. İşine gelmiyor. Sunucu onlardan yana tavır koyarak, onların lehine yatıştırmaya çalıştı.

‘OLAYI FARKLI ZEMİNE ÇEKMEYE ÇALIŞTILAR’

Ondan sonra çıkan kadın halen kaşıyor meseleyi. Eril dil falan diyerek tartışmayı başka zemine çekmeye çalışıyor. Feministleri yanıma alırım diyerek konuyu farklı bir noktaya çekmeye çalıştı. İşin içinde kaldı çekemedi. TSK’ya iftira atılıyor deyince işin ciddiyetini işin ciddiyetini orada anlayıp ‘Ben konuyu anlamamışım’ diyor.

‘DIŞARDA TEBRİK EDENLER SALONDA YALNIZ BIRAKTI’

Salon karşı tarafı destek mahiyetinde alkışladı. Salonu terkettim ama kaçtı gitti demesinler diye bekledim. Kavga için beklemedim. Ola ki birinin anlatacak bir sözü var diye. Kapıdan çıkan bana sarılıyor. Duygularımıza tercüman oldun diye. İçeride niye destek vermediniz? Ben niye tek kaldım içeride? Bu adamlar PKK’yı bile elleri patlarcasına alkışlarken sen neredeydin? Salonu terk etseydin, tepkini koysaydın. Ben dışarda tebrik edenlere de tepkimi koydum.

BEN BU İŞİ KİŞİSEL İKBAL İÇİN YAPMADIM

Salondan çıktıktan sonra sunucu ‘zıpçıktı’ diye bir laf söylemiş. Sana mı kaldı bu işlerde taraf tutmak. Ben bunu bütün samimiyetimle söylüyorum, bunun şahsi şahsi reklama dönüşüyor algısından çok korkuyorum. Derdimiz var. Bir şeyler anlatmak istiyorum.