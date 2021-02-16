Sabancı Holding’in hedefi ‘Net Sıfır’a ulaşmak

Sabancı Topluluğu, ayrıca “sıfır atık” hedefi ile de çalışmaya devam ederek, döngüsel iş modeli uygulamalarını artırıyor, süreçlerini gözden geçiriyor. Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Cenk Alper, şunları söyledi: “Niyetimiz tüm ArGe ve inovasyon gücümüzü kullanarak sınırlarımızı zorlamak ve gitmek istediğimiz yere mümkün olan en hızlı şekilde ulaşmak. ‘Yeni Neslin Sabancısı’ mottosu ile insanı, dijitalleşmeyi, teknolojiyi merkeze alarak başlattığımız kültürel dönüşümümüz de bu yolda önemli itici gücümüz olacaktır. En geç, kritik eşik olan 2050’de, ‘Net Sıfır Emisyon’ da dahil tüm hedeflerimize ulaşmak istiyoruz. Bu konuda yol almaya başladıkça, bugün imkansız gibi gözüken çoğu hedef için, ufuk çizgisi daha da görünür olacak. Yeter ki iş dünyası olarak bugün var gücümüzle yola koyulalım. Koyduğumuz ve kamuoyu ile paylaştığımız bu hedeflerle, Sabancı Topluluğu’nun öncü ve örnek olma misyonunu sürdürülebilirlik alanında da ortaya koymaktan büyük mutluluk duyuyoruz.”